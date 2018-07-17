Flood Middle School names fourth quarter honor students

The following students were named to the fourth quarter honor roll at Flood Middle School.
First honors
Grade 8 — Brittany Chiamaka Alino, Jose L Almonte, Alexis J Aquilino, Cassie Faith Auten, Maria L Batsu, Amiya Danielle Bennett, Amyra Paris Bernadel, Shanice Bernard, Sophia B Bisogno, Mikayla Jade Bonilla, Alex Gaston Bourisquot, Sarah Rose Brideau, Grace Ann Browne, Ymanni Canales, Natalie Caraballo, Drew H Cardarelli, Shanel Maria Carrasquillo, Nora Ann Carroll, Giavanna M Costanzo, Aidan Michael Cruz, Emily P Csuka;
Also, Stephanie Ruth Cunningham, Adrianna Marie DeBernardo, Savannah N DiNuzzo, Mia I DiPronio, Alma Dovolani, Abby L Duff, Hailey Olivia Dunn, Devon Daly Dupray, Alisha Maria Encarnacion, Natalie E Farrell, Meghan A Fenton, David R Fredericks, James Darren Galpin, Gianna R Gerardi, Fiona M Greaves, Tiana Shanice Gregg, Aidan Philip Grise, Michael J Guasp, Sarah Guerrier, Farah S Hamada, Caitlyn L Haray, Claire Nandini Havey, Ashley F Ivanko, Hayley J Ivanko, Kaithlyn A Joseph, Jake C Kalson, Yasmine Kamel;
Also, Grace Elizabeth Kascak, Ryan P Kingston, Joseph L Kling, Zinnia R Kling, Angelica Laszczak, Jessica Laszczak, Kyra Elizabeth Ligas, Nolan L Liscinsky, Daniel R Lombard, Rebecca A Lothson, Ciani Samora Maissonett King, Luke T McLaughlin, Ryan M McLaughlin, Brendan Francis McNamee, Matthew S Mirowski, Angelo Montes, Rane Erin Morrissey, Vivian Muralles, Abigail I Murphy, Grace Ann Marie N’Dabian, Rayhan T Negedu, Masengo P Nkuili, Kourtney A Palucci, Anthony Michael Pereira, Frank J Ramos, Ashley Brianna Rivera;
Also, Julian Alexander Rivera-Guaita, Yanneli Aidah Rodas, Taylor R Rosa, Brayden Armando Rosales, Joshua W Santos, Leilani Cora Sealey, Tanner M Shea, Justin A Siegel, Emily Skiba, Sophia R Solemene, Adam Sowinski, Tyler Sean Stanziale, Nia K Staton, Jacob Patrick Stirna, Flynn J Tolido, Spenser Riley Tote, Mariana Rose Trovarelli, Matthew S Uberti, Leann A Vezina, Amanda Rose Weinbaum, Daniel J Weyhrauch, Alyssa Andrace Williams, Kevinah V Wright.
Grade 7 — Savana Nneka Alisa, Mark Anishchyk, Fakiha Arshid, Kamia Tamoy Baker, Natalie Irena Baldowski, Steven Gregory Banks, Adrianna Genevieve Barbee, Ardita Begolli, Cameron Ryan Berger, Klaudia Bielski, Andrew Theodore Bloschichak, Grace Elizabeth Caldwell, Xandria Gabrielle Caldwell, Sofia Marie Calzone, Jocelyn Rose Ciotti, Sage Eunice Conie, Riley Elizabeth Cook-Jimenez, Gianiece Marie Cope, Kimberly N Cope, Timothy John Cunningham, Tiffany Tehila Darmawan, Mason Albert Deak, Isabella Lii DeFrank, Carmen A Duran;
Also, Besiana Egriu, Mya Imani Ekwuabu, Tara Etienne, Lauren Elizabeth Fenton, Molly Patricia Forker, Grace Elizabeth Garrigan, Douwisha Georges, Peyton Joyce Hikade, Gregory David Hilinski, Lauryn Skylar Hill, Samantha Simone Hurley, Johanna Celis Izcoa, Angelina Marie Jarvis, Brianna Rose Jean-Baptiste, Paige Elizabeth Jockers, Katie Anyelina Jones, John Michael Karafa, Lina Khattak, Ngoc Le, Courtney Catherine Lecardo, Kayla Marie Lembo, Dakota River Lester, Elizabeth Dearani Llewelyn, Rowan Macintosh, Giavoni Evalise Major;
Also, Ryanne Elizabeth Mariano, Julian Charles Marottolo, Ana Patricia Melendez Borjas, Haley Elizabeth Mennona, Mandy Jelis Mercado, Karen Dayana Mestizo, Jonathan Patrick Millien-Faustin, Sofia Abigail Naranjo, Nathalia Liseth Nerio, Jayden Lam Nguyen, Arianna Oliva, Stella Kate Orazietti, Hector Calixto Ortiz, Sydney Polica, Avantika Prabakaran, Ardit Qendro, Yalitza Mary Ramos, Angelina Marie Reyes, Audrey Eileen Rice, Mackenzie Rose Rich, Taniyah Marie Robinson, Gabriella Amelia Rosales, Weronika Maria Rudka;
Also, Kimberly Salcedo, Erick Leonardo Sandoval, Damaris Ivelisse Santos, Andrea Marie Serreti, Mary Deema Siman, Brynne Catherine Smith, Maya Grace Soto, Michele Ann Swaby, Carolyn Elizabeth Takacs, Joseph Jaron Tannuzzo, Nathaniel Lee Tantral-Johnson, Paula Dorothea Tantral-Johnson, Andrew Tyler Tata, Brisa Celeste Tejeda Diaz, Rohan Lee Terrell, Jourdan Eu’nique Thompson, Ella Grace Tibbals, Dannah Rose Urban, Deirdrah Grace Urban, Christopher Valerio, Zoe Awilda Vargas, Elizabeth Vazquez, Sarah Isabel Vilarinho, William Avery Cole Walton, Doujuan Atless Watson, Richard Tyler Wermuth, Veronica Yi, Madison Elizabeth Zbell, Victoria A Zottoli, Brianna Alyssa Zurlo.
Second honors
Grade 8 — Shayla Annia Abner, Christian Chidubem Alino, Natalia E Alstrup, Emanuel Sergio Palmeira Barbosa, Caitlynn Georgina Barrett, Charles Robert Bazso, Rexhep Begolli, Ivy L Beninco, Giuliana Bisogno, Janiya Nelice Brookins-DePina, Elie Loru-Charma Rachel Cadeau, Stephanie Canizalez, Jaileen L Carcamo, Bella Marie Carlozzi, Patrick Wojciech Chudecki, Georgianna M Coletsos, Kalonji Malik Cowan, Yovanna Christina Cruz, Alessandro Marco Curti, Joanna Czaja, Alexxis Ivette DelMoral, Nicholas P DeManche, Lea Unique Donofrio;
Also, Jacob Dzienis, Jhon Kelly Fernandez Colon, Natalia Flores, Jesse James Gillespy, Jacob Matthew Gomez, Mariana Tara Gonzalez, Maurice Frankson St Aubyn Grey, Rylee Rain Henault, Karlss Lovesky Jean, Alex Francisco Jochola, Maria Joy Lisi, Sean A McGettigan, Natalie Grace Miguel, Martin Charles Miller, Justin Jaydin Modesto, Daisha M Morehouse, Benjamin A Negron, Joshua W Newall, Ymoni Ortiz, Vanessa K Otero, Patrina Paul, Kaylah Fayth Phommachanh, Justin Fernando Pinzon, Kelsey Ponce, Briana Ruby Quintana;
Also, Alyssa M Ranocchia, Brian Randy Reynolds, Danny Adriel Rivera, Jan Anthony Rivera, Karina Maylene Rivera, Jhaleel A-Moz Roberts, Adrianna Elise Romero, Ryan Romero, Devin Rudd, Tamyra Marquisha Russell, Trever A Santiago, Tyler E Santiago, Nikhil Shankar, Colin J Shannon, Amanda Aquino Soares, Aakarsh S Sriram, Amelia Rose Szymanski, Raymond Urena, Anthony M Valerian, Paris I Watson, Quinn Makayla Weir, Katrin Delaney Wilson.
Grade 7 — Iyana Anthony, Anjriana Blanca Baptiste, Darien Dijoun Andrew Barr, Colin James Bauer, Sam Thomas Beers, Kaliah Fredenia Adele Brown, Christian Lamar Buchanan, Johnny Campis, Brianna Latrice Cole, Yesiree Daliz Cotto Cruz, David Jason Cruz, Keyline Michelle Denis, Mariah Alesia Dennis, Clarens Leandro Desir, Erik A Duran, Hannah M Frankel, Jonathan Michael Gerardi, Austin James Gillespy, Janeysha Gotay-Ortiz, Daniel Thomas Greco, Michael L Harrison, Liliana Hernandez, Rasheika Taniellia Humphrey, Andrew Jimenez;
Also, Yajaira Alejandra Jimenez, Isobella Margaret Kalakay, Martin Edward Koorse, Kacper Kulak, Zhenjun Liao, Richard Stephen MacDaniel, Camila Maldonado Beltran, Arianna Mia Martinez, Samuel Edward McDonald, David Joseph Minar, Christopher James Monte, Emily Fabiola Morales-Reyes, Abdullah Naseer, Eisly Nivar, Giovanni Ochoa, Hubert Patrick Parzych, Ryan Emmanuel Passeri, Jeremy Frantz Paulemon, Christopher Robert Perez;
Also, Isabella Rose Rodia, David Filipe Rocha Rodrigues, Kaiah Roskowski, Zoe Cecilia Rowe, Maurice Scioletti, Katelynn Mae Smith, Emma Loren Spencer, Faith Noelle Stirna, Heaven Alieah Stone, Mikel Tomaj, Angelina Leikana Touch, Michael Benedict Trovarelli, Nikolaos Petros Tsamos, Aleksey Richard Vanicky, Liliani Vega, Nelson Anthony Villafane, Nicholas Jeremy Vinza, Deniea Aleece Watson, Gerryiki James Williams.