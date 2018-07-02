Bunnell High announces fourth quarter honor roll

The following students were named to the fourth quarter honor roll at Bunnell High School:
First honors
Grade 12 — Grace Louise Almeida, Anthony Christopher Angelo, Jason Michael Antonucci, Alexis Awad, Brianna Lyn Bahr, Nathalie Barrios, Doryliz Bastell Davila, Danette Berrios, George Marron Bloom, Philip Frederick Bloom, Claire R Budnick, Amanda Kathleen Bull, Debra Kathyna Caminade, Alexa Julianne Capuano, Matthew Daniel Cerino, Hannah M Coello, Erick Omar Cruz, Andrew Michael Curti, Gwen Elizabeth Dascenzo, Alisa Lori Delaney, Dante Lorenzo DiFederico, Laurie Sara Dominique, Tymar Dowe, Brisa Chrystal Figueroa;
Also, Starr Figueroa, Sarah Ayanna Francis, Michelle Nicole Gabriele, Kaylie Joyce Gariepy, Helena Michelle Gerardi, Daniel Gerard Halchak, Sianna Riley Haviland, Benjamin Fairbend Heiden, Leanny Hernandez, Kelly Ann Hylton, Maysa Ilamanova, Jamielyn Caneo Iquina, Maxwell Robert Jaekle, Romanya Joseph, Alexandra Kalicki, Ryan Vincent Kardamis, Hope Catherine Kavulich, Jonathan Carl Larsen, Nathaniel Edward Larsen, Allyson Patricia Lazarre, Maison Lindsie Liscinsky, Robert Patrick Lombard, Giana Marie Lopez, Michael Lopez;
Also, Montana Shelby Macey, Hannah Leigh McLaughlin, Kara Sabrina McLean, Amanda McManus, Emma Jean McNamara, Rafael Alejandro Mesias, Kaleigh Mirowski, Alyssa Breanne Moore, Angelica Nicole Morales Lopez, Emani Morris, Sarah Ruth Mulford, Daria Munia, Natasha Mutambo, Danny Nguyen, Erica Eliza Nieves, Wisley Nathan Noel, Thelma Ugochi Ogazi, Nkiru Lynae Ogbogu, Andres Leonard Pagani, Christopher Leo Palumberi, Kellie Marie Perillo, Kateryna Polyak, Shakera Natalee Powell, Rohit M Ramakrishnan;
Also, Larissa Ann Rapoport, Dillon Craig Rattray-Mattis, Rose Alexandra Reynolds, Larissa Xenia Roettger, Christopher John Root, Alyssa Seara, Scott Michael Seperack, Gabrielle Shannon, Emily Robin Shevlin, Eileen Catherine Sholomicky, Kellie Scott Taylor, John Steven Tu, Natalya Turbaba, Samantha Joan Vitka, Kristina Louise Weyhrauch, Ricaldo Taffari White, Rodgenae Tisheena Williams, Reagan Danyelle Wilson, Kyle Robert Zadrovicz, Zaheeda Zakir, Kayla Noemi Zurlo.
Grade 11 — Nowsheba Sharin Absar, Alyssa Rose Adintori, Sarah Aktim, Kchrea Doyl Alindato, Joline Akunne Alisa, Julie Artiaga, Assef Badr, Kyla-Jerusha Elira Bailey, Juliana Marie Barone, Aleisha Christia Barr, Sandy Carina Barrios, Molly Anne Belinkie, Kaylie Marie Broadhurst, Malcolm Alfredo Brown, Amanda Lynn Celentano, Allison Marie Curcio, Ryan William Deak, Daniel James Digiugno, Cassandra Lee Dunford, Lauren Ann Fazekas, Grace Elisabeth Gilbertie, Daisy Kassandra Gonzalez, Christopher Alan Gulish, Sarah Harrison;
Also, Jayleen Rose Herrera, Danka Hlinka, Justin Scott Hogarth, Max Jacob Honafius, Kristen Hubbell, Kaliha Monique James, Kacie Lyn John, Sasha Belle Kalson, Camryn Melissa Kascak, Maura Lynn Kelly, Jacob Evan Kudysch, Heather Josephine Lamontagne, Juliana G Leblanc, Francis Paul Lembo, Zhiqing Li, Jeremiah Lopez, Carrie Faith Lutian, Shania Angela Mahabee, Danielle Mae Malota, Kerina Mary Mandl, Eileen Amanda Morales, Erin Annesley Mullane, Kaitlyn Oliva, Magnus Ordner, Hanna Palosina, Christina Pavone, Daniela Brennan Petillo;
Also, Ximena Floricelda Pineda, Mikaela Julia Puzzo, Jessica Rosalina Reynolds, Emely Nicole Rodriguez, Rebecca Nicole Romano, Holly Shaye Rosa, Ashley Marie Ruiz, Brandon Cruz Russell, Julianna Milagros Santiago, Katie Anne Schulte, Emily Jayne Schwartz, Kenneth Alexander Sholomicky, Amanda Laura Stauber, Jake Thomas Toth, Samuel Peter Towne, Isabella Maria Valerian, Andrena Monet Williams, Justin Thomas Williams, Alyssa Jean Wright.
Grade 10 — Ava Marie Almeida, Gredniela Jhovana Atencio, Amira Jahira Bailey, Kahaelea Keren Barrett, Mackenzee Amanda Berger, Melissa Kathryn Blanco, Allison Joan Buoni, Zahira Ijaz Butt, Amari Demir Campfield, Alexandra Ceballos, Lauren N Chechoski, Sebastian Jozef Chodorowski, Bruce Douglas Claxton, Patrick B Dahdal, Daniela Nicole DeBernardo, Alaysha Anaya DeCastro, Catie Ann Delaney, Kathryn Marie DePeano, Jerry Omar Dominguez, Lili Sara Dowell, Molly Ann Duff, Briana Rose Dunn, Alani Elias, Samantha Rose Elmadjian;
Also, Michelda Katshley Fabre, Andrew Erik Feliciano, Caitlin Patricia Fenton, Sabrina Fideles, Timothy James Fraedrich, Anthony Salvatore Gabriele, Keily Marie Garcia, Henry Philip Gloria, Colin Keegan Grib, Sarah Elizabeth Ickowitz, Ciera Loren Johnson, Fatima Rauf Khan, Savoula Koutroulas, Nathan Lee Kreighbaum, Joshua Edward Kusinski, Marquise Henry Lawrence, Kaitlyn Mary Lemieux, Anthony Robert Liquori, Joseph Lumasag, Megan Marie Lutheran, Elizabeth Renee Lynch, Alexis Ann-Marie Magliochetti-Velleca, Francis John Mahar;
Also, Riley Pamelia Matto, Brianna Alexia Mayne, Risa Lynn McLaughlin, Ashley Nicole Merritt, Eric P Miguel, Fabiola Ashley Millien-Faustin, Morgan Lily Mitkowski, Ricardo Gabriel Molina, Amaya Kayla Nichols, Luke Evan Noel, Gabriel De Abreu Paparelli, Alyssa Rose Pelletier, Susan Nicole Poisson, Kristen Marie Poplaski, Katelyn Bridget Quinn, Michael John Quinn, Alexander Henry Rice, Tiana Roshea Rodriguez, Shamika Tyrah Saint-Hilaire;
Also, Jasmin May Saksene, Sara Julia Salej, Kayla Sokunle, Courtney Marie Stewart, Steven Ludwig Tarkowski, Elizabeth Aurora Thompson, Christopher John Truedson, Alexander Ugarte, Henry Valerio, Hannah Sheridan Van Etten, Jake Charles VandenBroek, Andrew Glen Verkovod, Lianna Huan Wagner, Ayisha Zakir.
Grade 9 — Danielle C Ahern, Julianna M Alcantara, Keeyon Jaden Asante, Gredliana Jhoxana Atencio, Ashlie Jaylene Bailey, Frank Thomas Ballaro, Lacie Rose Beck, Grace Isabel Beddington, Samuel Aaron Boyd, Mi Cai, Michelle Naomi Cedeno, Angelina Sophia Cevallos, Lauren Elizabeth Ciuci, Jade Claxton, Kevin Enrique Collazo, Alicia Gabrielle Cook, Haily N Cunliffe, Julia Dabrowski, Kolly R DaSilva, Joshua Michael Daskam, Madison Elizabeth Derubis, Pierre Duvert, Gabriella Marie Elcsics, Tamara Exile, Armand Fabrizi;
Also, Vincenzo J Fabrizi, Jennifer Fajardo, Kayleigh Ann Ferik, Elizabeth Patsy Frankel, Jenna Ann Garcia, Christian Michael Garry, Aditya Sreenivas Gowd, Toni Brianna Greene, Jonathan MGulish, Karima Mohamed Hamada, Eben Burgess Hikade, Jamie Aaliyah Hopkins, Huy Huong, Jessiemae Caneo Iquina, Sarah Khouja, Monika Kmiecik, Ethan Louis Kudysch, Emma Lynn Kusick, Daniel Lapinski, Sean Michael Leclerc, Gianna Amaya Marolo, Ganine Marie Marottolo, Carolina Nicole Martinez, Lindsey Melanie Martinez, Morgan Elizabeth McCreary;
Also, Evelyn June McDonald, Crystal Lynne Miller, Kayla Morel, Colleen P Mullane, Maurice Josh Neri, Rosemery Nieto, Alexis Noel, Dylan Soares Nogueira, Kyle Lazaro Nogueira, Mia Bella Noisette, Kristina Grace Palucci, Brianna Marie Parzyck, Amaya Marie Pemberton, Bianca Andrade Plachi, Kristen Paige Plastini, Morgan E Reilly, Alexis Emmanuel Reyes, Kylie Rich, Alexandra R Richo, Isabella Anais Rivera, Daniella Jaelynn Russell, Jalynette Sanchez;
Also, Samantha Lynn Schulte, Reece Seperack, Amandine Brielle Sime, Emma L Solomon, Brandon M Soltau, Jeremiah Machi Stallworth, Ryan Coy Stansberry, Emma Marie Stauber, Brooke-Lynn Taylor, Annina Sophia Torcaso, Sebastian Garcia Valentin, Bruno Viera, Madison Emily Zurlo.
Second honors
Grade 12 — Justin Alexander Almonte, Jaileen Artiaga, Jordan Xavier Berry, Serena Bhushan, Sergio E Bran, Jessica Lynn Bryan, Kara Nicole Catapano, Javier Luis Cruz, Carla DaSilva, Jarrod Thomas Davis, Grant Michael diBenedetto, Laura Danielle Dominique, Xavier Jordan Edwards, Mia Lynn English, Ramsley Exantus, Damoni Joshua Feanny, Andres Miguel Flores, Heriberto Flores-Balderas, Ciara J Fradette, Jessica Victoria Gentile, Deanna Elizabeth Giardina, Linamaria Gonzalez, Quentin Donel Goodman, Demetrius Malik Hammond, Nai Hariri;
Also, Anthony Jefferson, Brittany Helene Jerome, Tiffany Lauren Johnson, Alex Michael Koletar, Samantha Marie Kushel, Elizabeth Alexandra Larsen, Jaela Nyema Lurry, Glenn Wayne Marsh, Calum Kenneth McKenna, Klajdi Memelli, Lexi M Mola, Kaitlyn A Monteiro, Ashley Jane Murat, Olivia Rae Naimoli, Ketel Jerry Nkuili, Melissa Evelyn Paris, Michael Jon Pastor, Ryan Zachary Poisson, Ameerah Alise Powell, Mason Lee Pugh, Ly’Nette Alexia Rios;
Also, Matthew Antonio Rivera, Faith Danielle Roos, Jocelyn Santaella, Rachel Elizabeth Sherwood, Lindsey Victoria Sierer, Matthew Luke Soares, Richard Chairman Souffrant, Brittney Marie Stewart, Kyle Sullivan, Damien Graham Swanepoel, Isabella Carol Vaitkus, Mahalia Dejonae Valentine, Caitlyn Serenity Vega, Cecilia Vicens-Aca, Syanne Tsusani Vongpradith, Zachary Young.
Grade 11 — Chelsea Grace Alexandre, Elijah Yclair Alexandre, Grace Ann Andrade, Carl Augustin, Dwight O’Conner Barnes, Cassandra Marie Berg, Anthony James Broadhurst, Gianee Brianna Burgos, Natalie Castillo, Erik Alexander Cedillo, Jayleen Maria Clifford, Alexander Matthew Cronin, Samantha Lynn Crowther, Steven Stedner Czerwinski, Jeremy Samuel DeLeon, Vienna Alexandra DeRubis, Sara Michelle Federici, Charly Flores, Nya Dolo Gardner, Kesiri Sahara Gonzales, Camille Faye Goodman, Trevon Quentin Griffin, Connor Peter Hikade;
Also, AyishaIjaz, Jaslin Johnson, Shayna Alyse Johnson, Vincent Michael Keller, Celine Nicole Leon, David Lin, Joshua Natalino Lisi, Christopher Allen Martinez, Alexander Maurice Mosley, Christ Emmanuel N’Dabian, Alyssa Marie Negron, Iryna Oliinyk, Shanely Ortiz, Shawn William Prince, Colin James Richards, Trevor George Ricketts, Kaia-Lynn Renee Rizzo, Maximus Robert Rodman, Naomi Ariana Rodriguez, Brooke Anne Royal, Alexander Sanchez;
Also, Sofia Concepcion Santiago, Christopher James Serreti, Martin Fredrick Smith, Tyler Dimas Souza, Jamie Rose Sullivan, Delanah Faith Urban, Janaya Elsie Vazquez, John David Vitone, Abigail Sheneil Williams, Jasmine Alexandria Williams, Sarah Elisabeth Williams, Yariah-Lynn Kharmyl Williams, Alexsandro Gaetano Zitelli.
Grade 10 — Melissa Porto Andrade, Julia Baldowski, Emily Reilly Beck, Nicole Marie Brideau, Iyanna Ynez Brookins, Keiana Christina Brown, Emily Claire Bursey, Dariel Ceballos, Max William Chapman, Claudia Chudecki, Rachel Lauren Ciuci, Morgan Rose Colacurcio, Nevaeh Claudia Colon, Tyrique Jamar Cunningham, Glendalys Nichelle Delgado, Michael Gerard DiToro, Kemani Ashanti Donaldson, Jasin Dovolani, Wadline Emmanuel, Dardielle Eliene Exantus, Christian Flores, Chenoa Amelia Francis, Jillian Michelle Gerardi;
Also, Benjamin Michael Gloria, Derrick Boamah Gyimah, Paul William Hernandez, Owen Edward Jaekle, Olivia May Kells, Jadaleese Caitlyn Masso, Sarah Sue Mohamad, Joseph Anthony Monte, Vladimir Naval, Nicholas Ochoa, Justin Chisom Ogazi, Maureen Sheridan Petersen, Marithsa Veniath Pierre, Nicholas Patrick Polica, Shannon Nicole Porzelt;
Also, Crystal Rankin, Haley Nicole Reynolds, Ariana Eliz Rivera, Rachel Ann Rivera, Samantha Rabia Rizzi, Alexa Loren Robotti, Tyler Glen Staggs-Burgess, Madison Meier Talbot, Sarah Beth Tartaglio, Ronan Jan Tolido, Dylan James Turzer, Brianna Rose Vitka, Zuzana Zivotska.
Grade 9 — Mariah Lauryn Allen, Olivia Andrade, Dylan Andrew Bauer, Laurie Annabel Bernard, Juiliet Lynn Capeles, Brianna Lynn Carroll, Daniel A Chalghin, Tavaun Sadeki Cheeke, Brian Alexander Cruz, Victoria J Delgado, Liliana Reina Flores, Mathew Pereira Gama, Jason Hernandez, Mekaylia Krystal Ingram, Alyssa Lianna Joseph, Layla Khattak, Briana Verlayne Laws, Israel Lebron, Hannah R Lewis, Samantha Antonette Logan, Brian Scott Lupo;
Also, Rosanna Asmin Martinez, Brianna Michelle Morel, Brendan Patrick Murphy, Gianna E Myers, John Lucas Nawrocki, Brianna Nguyen, Mario A Oliva, Stephen Atlas Ordner, Mckenzie R Rassavage, Mikaelia Dijonae Reid, Kayla Rivera, Vincent Joseph Santorelli, Jason Santos;
Also, Qa’on Kacee Shahid, Stephanie Lynne Sierer, Allex Lloyd Symister, Britney K Szarmach, Savion Antonio Thompson, Victoria Lynn Tunney, Dylan N Vancho, Melanie Michelle Vazquez, Joseph Junior Velez, Kyle David Velez, Erica Makafui Yirenkyi.