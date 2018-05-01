Bunnell lists third quarter honor roll

The following students were named to the third quarter honor roll at Bunnell High School:
First honors
Grade 9 — Hirsi Mohammed Abdi, Danielle C Ahern, Keeyon Jaden Asante, Gredliana Jhoxana Atencio, Ashlie Jaylene Bailey, Grace Isabel Beddington, Laurie Annabel Bernard, Samuel Aaron Boyd, Mi Cai, Angelina Sophia Cevallos, Tavaun Sadeki Cheeke, Lauren Elizabeth Ciuci, Jade Claxton, Kevin Enrique Collazo, Alicia Gabrielle Cook, Brian Alexander Cruz, Haily N Cunliffe, Julia Dabrowski, Joshua Michael Daskam, Madison Elizabeth Derubis, Pierre Duvert;
Also, Gabriella Marie Elcsics, Tamara Exile, Armand Fabrizi, Vincenzo J Fabrizi, Jennifer Fajardo, Kayleigh Ann Ferik, Kate Delfina Flores, Elizabeth Patsy Frankel, Christian Michael Garry, Aditya Sreenivas Gowd, Toni Brianna Greene, Jonathan M Gulish, Karima Mohamed Hamada, Eben Burgess Hikade, Jamie Aaliyah Hopkins, Huy Huong, Mekaylia Krystal Ingram, Jessiemae Caneo Iquina, Sarah Khouja, Monika Kmiecik, Ethan Louis Kudysch;
Also, Emma Lynn Kusick, Daniel Lapinski, Sean Michael Leclerc, Ganine Marie Marottolo, Carolina Nicole Martinez, Lindsey Melanie Martinez, Morgan Elizabeth McCreary, Evelyn June McDonald, Theodore James Frank T Miles, Brianna Michelle Morel, Kayla Morel, Colleen P Mullane, Maurice Josh Neri, Rosemery Nieto, Dylan Soares Nogueira, Kyle Lazaro Nogueira, Brianna Marie Parzyck, Amaya Marie Pemberton, Bianca Andrade Plachi;
Also, Kristen Paige Plastini, Mckenzie R Rassavage, Morgan E Reilly, Alexis Emmanuel Reyes, Kylie Rich, Alexandra R Richo, Jalynette Sanchez, Samantha Lynn Schulte, Reece Seperack, Amandine Brielle Sime, Emma L Solomon, Jeremiah Machi Stallworth, Ryan Coy Stansberry, Annina Sophia Torcaso, Sebastian Garcia Valentin, Bruno Viera, Erica Makafui Yirenkyi, Madison Emily Zurlo.
Grade 10 — Ava Marie Almeida, Amira Jahira Bailey, Emily Reilly Beck, Mackenzee Amanda Berger, Melissa Kathryn Blanco, Allison Joan Buoni, Zahira Ijaz Butt, Amari Demir Campfield, Alexandra Ceballos, Lauren N Chechoski, Sebastian Jozef Chodorowski, Patrick B Dahdal, Alaysha Anaya DeCastro, Catie Ann Delaney, Kathryn Marie DePeano, Michael Gerard DiToro, Jerry Omar Dominguez, Alani Elias, Samantha Rose Elmadjian, Dardielle Eliene Exantus;
Also, Michelda Katshley Fabre, Andrew Erik Feliciano, Caitlin Patricia Fenton, Sabrina Fideles, Timothy James Fraedrich, Keily Marie Garcia, Colin Keegan Grib, Sarah Elizabeth Ickowitz, Owen Edward Jaekle, Ciera Loren Johnson, Olivia May Kells, Fatima Rauf Khan, Savoula Koutroulas, Nathan Lee Kreighbaum, Joshua Edward Kusinski, Marquise Henry Lawrence, Kaitlyn Mary Lemieux, Joseph Lumasag, Megan Marie Lutheran, Alexis Ann-Marie Magliochetti-Velleca, Riley Pamelia Matto, Brianna Alexia Mayne, Risa Lynn McLaughlin;
Also, Ashley Nicole Merritt, Eric P Miguel, Fabiola Ashley Millien-Faustin, Sarah Sue Mohamad, Amaya Kayla Nichols, Luke Evan Noel, Maria Del Rosario Oliva, Alyssa Rose Pelletier, Susan Nicole Poisson, Nicholas Patrick Polica, Kristen Marie Poplaski, Katelyn Bridget Quinn, Michael John Quinn, Crystal Rankin, Alexander Henry Rice, Tiana Roshea Rodriguez;
Also, Shamika Tyrah Saint-Hilaire, Jasmin May Saksene, Sara Julia Salej, Kayla Sokunle, Tyler Glen Staggs-Burgess, Courtney Marie Stewart, Madison Meier Talbot, Christopher John Truedson, Alexander Ugarte, Jake Charles VandenBroek, Andrew Glen Verkovod, Lianna Huan Wagner, Ayisha Zakir.
Grade 11 — Alyssa Rose Adintori, Sarah Aktim, Elijah Yclair Alexandre, Kchrea Doyl Alindato, Julie Artiaga, Assef Badr, Dwight O’Conner Barnes, Aleisha Christia Barr, Sandy Carina Barrios, Natalie Castillo, Amanda Lynn Celentano, Allison Marie Curcio, Steven Stedner Czerwinski, Daniel James Digiugno, Cassandra Lee Dunford, Grace Elisabeth Gilbertie, Daisy Kassandra Gonzalez, Christopher Alan Gulish, John Frederick Hammond, Sarah Harrison, Jayleen Rose Herrera, Danka Hlinka, Kaliha Monique James, Kacie Lyn John, Maura Lynn Kelly;
Also, Jacob Evan Kudysch, Heather Josephine Lamontagne, Zhiqing Li, Shania Angela Mahabee, Kerina Mary Mandl, Alexander Maurice Mosley, Erin Annesley Mullane, Kaitlyn Oliva, Magnus Ordner, Hanna Palosina, Qwavone Darelle Parker, Daniela Brennan Petillo, Samantha Michele Piroh, Mikaela Julia Puzzo, Jessica Rosalina Reynolds, Naomi Ariana Rodriguez, Rebecca Nicole Romano, Holly Shaye Rosa, Brooke Anne Royal, Brandon Cruz Russell;
Also, Alexander Sanchez, Emily Jayne Schwartz, Kenneth Alexander Sholomicky, Charles Soria, Amanda Laura Stauber, Samuel Peter Towne, Isabella Maria Valerian, Andrena Monet Williams, Justin Thomas Williams, Alyssa Jean Wright.
Grade 12 — Grace Louise Almeida, Alexis Awad, Nathalie Barrios, McKenzie Jacquline Beck, George Marron Bloom, Amanda Kathleen Bull, Debra Kathyna Caminade, Alexa Julianne Capuano, Matthew Daniel Cerino, Hannah M Coello, Gwen Elizabeth Dascenzo, Dante Lorenzo DiFederico, Tymar Dowe, Brisa Chrystal Figueroa, Starr Figueroa, Michelle Nicole Gabriele, Helena Michelle Gerardi, Linamaria Gonzalez, Daniel Gerard Halchak, Kelly Ann Hylton, Maysa Ilamanova, Jamielyn Caneo Iquina, Maxwell Robert Jaekle, Tiffany Lauren Johnson;
Also, Romanya Joseph, Alexandra Kalicki, Ryan Vincent Kardamis, Hope Catherine Kavulich, Nathaniel Edward Larsen, Allyson Patricia Lazarre, Maison Lindsie Liscinsky, Robert Patrick Lombard, Michael Lopez, Montana Shelby Macey, Hannah Leigh McLaughlin, Amanda McManus, Emma Jean McNamara, Rafael Alejandro Mesias, Kaleigh Mirowski, Alyssa Breanne Moore, Angelica Nicole Morales Lopez, Emani Morris, Sarah Ruth Mulford, Daria Munia, Ashley Jane Murat, Danny Nguyen, Thelma Ugochi Ogazi, Kellie Marie Perillo, Kateryna Polyak;
Also, Shakera Natalee Powell, Rohit M Ramakrishnan, Larissa Ann Rapoport, Dillon Craig Rattray-Mattis, Rose Alexandra Reynolds, Christopher John Root, Scott Michael Seperack, Rachel Elizabeth Sherwood, Eileen Catherine Sholomicky, Kellie Scott Taylor, Natalya Turbaba, Mahalia Dejonae Valentine, Cecilia Vicens-Aca, Kristina Louise Weyhrauch, Reagan Danyelle Wilson, Kyle Robert Zadrovicz, Zaheeda Zakir, Kayla Noemi Zurlo.
Second honors
Grade 9 — Emma L Solomon, Jeremiah Machi Stallworth, Ryan Coy Stansberry, Annina Sophia Torcaso, Sebastian Garcia Valentin, Bruno Viera, Erica Makafui Yirenkyi, Madison Emily Zurlo, Lailah Juwell Abrahams, Julianna M Alcantara, Mariah Lauryn Allen, Frank Thomas Ballaro, Lacie Rose Beck, Brianna Lynn Carroll, Daniel A Chalghin, Cullen Bryce Damon, James Brookins DePina, Liliana Reina Flores, Mathew Pereira Gama, Jenna Ann Garcia;
Also, Israel Lebron, Samantha Antonette Logan, Brian Scott Lupo, Gianna Amaya Marolo, Rosanna Asmin Martinez, Brendan Patrick Murphy, Alexis Noel, Mia Bella Noisette, Mario A Oliva, Alyssa Pharuns, Isabella Anais Rivera, Amaya Rae-Alise Robles, Daniella Jaelynn Russell, Malika Monique Smith, Brandon M Soltau, Britney K Szarmach, Brooke-Lynn Taylor, Melanie Michelle Vazquez, Joseph Junior Velez.
Grade 10 — Melissa Porto Andrade, Rachel Elizabeth Arsenault, Gredniela Jhovana Atencio, Julia Baldowski, Kahaelea Keren Barrett, Emily Claire Bursey, Dariel Ceballos, Claudia Chudecki, Rachel Lauren Ciuci, Bruce Douglas Claxton, Morgan Rose Colacurcio, Nevaeh Claudia Colon, Daniela Nicole DeBernardo, Jasin Dovolani, Lili Sara Dowell, Molly Ann Duff, Briana Rose Dunn, Wadline Emmanuel, Chenoa Amelia Francis, Jillian Michelle Gerardi;
Also, Henry Philip Gloria, Paul William Hernandez, Anthony Robert Liquori, Elizabeth Renee Lynch, Morgan Lily Mitkowski, Ricardo Gabriel Molina, Vladimir Naval, Justin Chisom Ogazi, Zachary Gray Ormsbee, Gabriel De Abreu Paparelli, Maureen Sheridan Petersen, Brandon Ngoc Phan, Marithsa Veniath Pierre, Shannon Nicole Porzelt, Haley Nicole Reynolds, Rachel Ann Rivera, Alexa Loren Robotti, Steven Ludwig Tarkowski, Sarah Beth Tartaglio, Elizabeth Aurora Thompson, Henry Valerio, Hannah Sheridan Van Etten, Brianna Rose Vitka.
Grade 11 — Nowsheba Sharin Absar, Chelsea Grace Alexandre, Kyla-Jerusha Elira Bailey, Juliana Marie Barone, Molly Anne Belinkie, Stephen John Brennan, Anthony James Broadhurst, Kaylie Marie Broadhurst, Malcolm Alfredo Brown, Erik Alexander Cedillo, Alexander Matthew Cronin, Samantha Lynn Crowther, Ryan William Deak, Jeremy Samuel DeLeon, Vienna Alexandra DeRubis, Dondre Je’Rel English, Lauren Ann Fazekas, Sara Michelle Federici, Charly Flores, Nya Dolo Gardner, Kesiri Sahara Gonzales, Gianna Christine Graziano;
Also, Trevon Quentin Griffin, Justin Ricardo Herrera, Connor Peter Hikade, Justin Scott Hogarth, Max Jacob Honafius, Kristen Hubbell, Jaslin Johnson, Sasha Belle Kalson, Vincent Michael Keller, Zackary Alec Korzenko, Juliana G Leblanc, Francis Paul Lembo, David Lin, Jeremiah Lopez, Carrie Faith Lutian, Eileen Amanda Morales, Christ Emmanuel N’Dabian, Alyssa Marie Negron, Shanely Ortiz, Christina Pavone, Anagelly Perez, Jenna Rose Petro;
Also, Howard Anthony Powell, Shawn William Prince, Talia Rose Ranocchia, Colin James Richards, Trevor George Ricketts, Maximus Robert Rodman, Emely Nicole Rodriguez, Ashley Marie Ruiz, Julianna Milagros Santiago, Sofia Concepcion Santiago, Katie Anne Schulte, Christopher James Serreti, Jamie Rose Sullivan, Jake Thomas Toth, Janaya Elsie Vazquez, John David Vitone, Jasmine Alexandria Williams, Sarah Elisabeth Williams, Alexsandro Gaetano Zitelli.
Grade 12 — Anthony Christopher Angelo, Brianna Lyn Bahr, Doryliz Bastell Davila, Danette Berrios, Serena Bhushan, Philip Frederick Bloom, Claire R Budnick, Joshua Reed Chatlos, Erick Omar Cruz, Brianna Chelsea D’Haiti, Carla DaSilva, Alisa Lori Delaney, Laura Danielle Dominique, Laurie Sara Dominique, Damoni Joshua Feanny, Ciara J Fradette, Kaylie Joyce Gariepy, Jessica Victoria Gentile, Deanna Elizabeth Giardina, Quentin Donel Goodman;
Also, Demetrius Malik Hammond, Sianna Riley Haviland, Benjamin Fairbend Heiden, Leanny Hernandez, Annazae Janae Heyward, Anthony Jefferson, Elizabeth Alexandra Larsen, Jonathan Carl Larsen, Michelle Lin, David Walter Mainato, Kara Sabrina McLean, Klajdi Memelli, Natasha Mutambo, Olivia Rae Naimoli, Erica Eliza Nieves, Wisley Nathan Noel, Nkiru Lynae Ogbogu, Christopher Leo Palumberi, Michael Jon Pastor, Ryan Zachary Poisson;
Also, Ameerah Alise Powell, Mason Lee Pugh, Brandon Vito Ramsubhag, Ly’Nette Alexia Rios, Larissa Xenia Roettger, Jocelyn Santaella, Alyssa Seara, Gabrielle Shannon, Lindsey Victoria Sierer, Matthew Luke Soares, Umu Thiam, Eriona Ny’Shay Thompson, Isabella Carol Vaitkus, Maciel Roy Valle, Samantha Joan Vitka, Carly Jeanne Wermuth, Ricaldo Taffari White, Rodgenae Tisheena Williams.