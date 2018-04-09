Bunnell High’s girls tennis team defeated Stratford High, 6-1, on Monday.

Singles: Cecilia Vicens-Aca (Bu) def. Emily Shaw 6-1, 6-4; Mikaela Puzzo (Bu) def. Jenique Richards 6-1, 6-0; Nathalie Barrios (Bu) def. Shannon Mutel 6-2, 6 1; Sara Salej (Bu) def. Gabriella Barg 6-0, 6-0.

Doubles: Maddy DeGregorio/Carrie Lutian def. Kelly Londa/Zohoa Chaudhary 6-1, 6-0; Ashley Gramajo/Megan Kozlowski (S) def. Samantha Elmadjian/Amari Campfield 7-5, 6-3; Keane Alindato/Sandy Barrios (Bu) def. Larabe Chaudhary/Morgan Anderson 6-3, 6-2.