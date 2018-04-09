Stratford Star

Girls tennis: Bunnell tops Stratford Red Devils

By Stratford Star on April 9, 2018 in High School Sports, Sports Features ·

Bunnell High’s girls tennis team defeated Stratford High, 6-1, on Monday.

Singles: Cecilia Vicens-Aca (Bu) def. Emily Shaw 6-1, 6-4; Mikaela Puzzo (Bu) def. Jenique Richards 6-1, 6-0; Nathalie Barrios (Bu) def. Shannon Mutel 6-2, 6 1; Sara Salej (Bu) def. Gabriella Barg 6-0, 6-0.

Doubles: Maddy DeGregorio/Carrie Lutian def. Kelly Londa/Zohoa Chaudhary 6-1, 6-0; Ashley Gramajo/Megan Kozlowski (S) def. Samantha Elmadjian/Amari Campfield 7-5, 6-3; Keane Alindato/Sandy Barrios (Bu) def. Larabe Chaudhary/Morgan Anderson 6-3, 6-2.

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