The Bunnell High girls basketball team was edged out, 63-61, by Bassick High on Monday.

Jasmine St. Clair scored 15 points for coach Cheri Eleazer’s Bulldogs.

Brianna Ramos scored 12, Amanda Zdru nine, Hannah McLaughlin six, Maura Kelly six and Kelly Hylton five.

Bunnell

Amanda Zdru 09 Hannah McLaughlin 06 Jasmine St. Clair 15 Maura Kelly 06 Alyssa Wright 04 Brianna Ramos 12 Yvemalya Germain 04 Kristin Zack 00 Tatiana Wright 00 Toni Greene 00 Kelly Hylton 05 Deanna Fuentes 00

Bassick

Amerie Davidson 03 Destiny Allen 06 Cash’e Rogers 20 Briana Elliott 01 Chamique Brown 00 Kiana Johnson 04 Britany Elliot 15 Denaysha Watson 00 Destiny Martinez 14