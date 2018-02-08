Bunnell announces second quarter honor roll

The following students were named to the second quarter honor roll at Bunnell High School:
First honors
Grade 9 — Hirsi Abdi, Danielle Ahern, Julianna Alcantara, Gredliana Atencio, Ashlie Bailey, Frank Ballaro, Grace Beddington, Laurie Bernard, Samuel Boyd, Mi Cai, Tavaun Cheeke, Lauren Ciuci, Jade Claxton, Kevin Collazo, Alicia Cook, Haily Cunliffe, Julia Dabrowski, Kolly DaSilva, Joshua Daskam, James DePina, Madison Derubis, Pierre Duvert, Gabriella Elcsics, Tamara Exile, Armand Fabrizi, Vincenzo Fabrizi, Jennifer Fajardo, Elizabeth Frankel;
Also, Cristina Garcia-Sanchez, Christian Garry, Aditya Gowd, Jonathan Gulish, Karima Hamada, Eben Hikade, Jamie Hopkins, Huy Huong, Mekaylia Ingram, Jessiemae Iquina, Isis Johnson, Sarah Khouja, Monika Kmiecik, Nicholas Kochiss, Ethan Kudysch, Emma Kusick, Daniel Lapinski, Sean Leclerc, Ganine Marottolo, Carolina Martinez, Lindsey Martinez;
Also, Rosanna Martinez, Madison Matias, McKayla Matias, Morgan McCreary, Evelyn McDonald, Theodore Miles, Crystal Miller, Kayla Morel, Colleen Mullane, Brendan Murphy, Maurice Neri, Rosemery Nieto, Dylan Nogueira, Kyle Nogueira, Mario Oliva, Brianna Parzyck, Amaya Pemberton, Alyssa Pharuns, Bianca Plachi, Kristen Plastini, Morgan Reilly;
Also, Alexis Reyes, Kylie Rich, Alexandra Richo, Isabella Rivera, Daniella Russell, Jalynette Sanchez, Samantha Schulte, Reece Seperack, Stephanie Sierer, Amandine Sime, Emma Solomon, Brandon Soltau, Jeremiah Stallworth, Ryan Stansberry, Brooke-Lynn Taylor, Annina Torcaso, Dylan Vancho, Bruno Viera, Erica Yirenkyi, Madison Zurlo.
Grade 10 — Gredniela Atencio, Amira Bailey, Emily Beck, Mackenzee Berger, Melissa Blanco, Nicole Brideau, Allison Buoni, Amari Campfield, Alexandra Ceballos, Lauren Chechoski, Sebastian Chodorowski, Patrick Dahdal, Daniela DeBernardo, Alaysha DeCastro, Catie Delaney, Kathryn DePeano, Jerry Dominguez, Alani Elias, Andrew Feliciano, Timothy Fraedrich, Keily Garcia, Henry Gloria, Colin Grib, Sarah Ickowitz, Owen Jaekle, Olivia Kells, Fatima Khan;
Also, Savoula Koutroulas, Nathan Kreighbaum, Joshua Kusinski, Marquise Lawrence, Kaitlyn Lemieux, Joshua Lovell, Joseph Lumasag, Megan Lutheran, Alexis Magliochetti-Velleca, Riley Matto, Risa McLaughlin, Ashley Merritt, Morgan Mitkowski, Sarah Mohamad, Amaya Nichols, Luke Noel, Alyssa Pelletier, Susan Poisson, Kristen Poplaski, Katelyn Quinn, Michael Quinn;
Also, Alexander Rice, Tiana Rodriguez, Jasmin Saksene, Sara Salej, Kayla Sokunle, Courtney Stewart, Madison Talbot, Elizabeth Thompson, Christopher Truedson, Alexander Ugarte, Etten Van, Jake VandenBroek, Andrew Verkovod, Brianna Vitka, Lianna Wagner, Ayisha Zakir.
Grade 11 — Nowsheba Absar, Alyssa Adintori, Sarah Aktim, Chelsea Alexandre, Kchrea Alindato, Joline Alisa, Julie Artiaga, Assef Badr, Kyla-Jerusha Bailey, Juliana Barone, Sandy Barrios, Kaylie Broadhurst, Natalie Castillo, Amanda Celentano, Samantha Crowther, Allison Curcio, Daniel Digiugno, Cassandra Dunford, Lauren Fazekas, Tuwari Gentles, Grace Gilbertie;
Also, Trevon Griffin, Sarah Harrison, Jayleen Herrera, Danka Hlinka, Max Honafius, Kaliha James, Kacie John, Camryn Kascak, Maura Kelly, Jacob Kudysch, Heather Lamontagne, Juliana Leblanc, Zhiqing Li, Shania Mahabee, Kerina Mandl, Eileen Morales, Alexander Mosley, Erin Mullane, Kaitlyn Oliva, Magnus Ordner, Shanely Ortiz, Hanna Palosina, Christina Pavone, Daniela Petillo, Ximena Pineda, Samantha Piroh, Mikaela Puzzo, Jessica Reynolds;
Also, Kaia-Lynn Rizzo, Emely Rodriguez, Rebecca Romano, Holly Rosa, Ashley Ruiz, Brandon Russell, Katie Schulte, Emily Schwartz, Kenneth Sholomicky, Charles Soria, Amanda Stauber, Isabella Valerian, Janaya Vazquez, Justin Williams, Sarah Williams, Alyssa Wright.
Grade 12 — Grace Almeida, Anthony Angelo, Alexis Awad, Nathalie Barrios, Danette Berrios, George Bloom, Philip Bloom, Claire Budnick, Amanda Bull, Debra Caminade, Alexa Capuano, Matthew Cerino, Andrew Curti, Brianna D’Haiti, Gwen Dascenzo, Alisa Delaney, Laura Dominique, Laurie Dominique, Tymar Dowe, Mia English, Brisa Figueroa, Starr Figueroa, Michelle Gabriele, Kaylie Gariepy, Deanna Giardina, Daniel Halchak, Michelle Harrison;
Also, Leanny Hernandez, Kelly Hylton, Maysa Ilamanova, Maxwell Jaekle, Brittany Jerome, Romanya Joseph, Alexandra Kalicki, Hope Kavulich, Fiona Kyle, Elizabeth Larsen, Jonathan Larsen, Nathaniel Larsen, Allyson Lazarre, Michelle Lin, Maison Liscinsky, Robert Lombard, Michael Lopez, Montana Macey, Calum McKenna, Hannah McLaughlin, Amanda McManus, Emma McNamara, Rafael Mesias, Kaleigh Mirowski, Alyssa Moore, Emani Morris, Daria Munia;
Also, Natasha Mutambo, Danny Nguyen, Erica Nieves, Thelma Ogazi, Nkiru Ogbogu, Michael Pastor, Kellie Perillo, Kateryna Polyak, Shakera Powell, Rohit Ramakrishnan, Larissa Rapoport, Dillon Rattray-Mattis, Rose Reynolds, Christopher Root, Jocelyn Santaella, Scott Seperack, Rachel Sherwood, Eileen Sholomicky, Lindsey Sierer, Kellie Taylor, Natalya Turbaba, Caitlyn Vega, Kristina Weyhrauch, Rodgenae Williams, Reagan Wilson, Zachary Young, Kyle Zadrovicz, Zaheeda Zakir, Kayla Zurlo.
Second honors
Grade 9 — Lailah Abrahams, Alixandria Agathos, Yilmaz Aktim, William Alcoser, Paul Alesevich, Mariah Allen, Keeyon Asante, Lacie Beck, Juiliet Capeles, Emilia Caro, Brianna Carroll, Angelina Cevallos, Daniel Chalghin, Deanna Cronin, Brian Cruz, Victoria Delgado, Mia DeMezzo, Collin Durand, Kayleigh Ferik, Kate Flores, Liliana Flores, Mathew Gama;
Also, Jenna Garcia, Sara Jepsen, Alyssa Joseph, Layla Khattak, Israel Lebron, Samantha Logan, Nyah London, Gianna Marolo, Brianna Morel, Brenna Morin, Michael Mucherino, Aliya Nichols, Alexis Noel, Mia Noisette, Kristina Palucci, Manuel Planas, Mckenzie Rassavage;
Also, Osorio Rivera, Vincent Santorelli, Jason Santos, Rabiya Senel, Jonavon Shirley, Malika Smith, Emma Stauber, Allex Symister, Britney Szarmach, Savion Thompson, Victoria Tunney, Joseph Velez.
Grade 10 — Eric Acuna, Ava Almeida, Melissa Andrade, Rachel Arsenault, Julia Baldowski, Kahaelea Barrett, Cheyenne Blackwell, Ryan Booth, Iyanna Brookins, Zahira Butt, Dariel Ceballos, Max Chapman, Bruce Claxton, Morgan Colacurcio, Nevaeh Colon, Zj’ana Dear, Glendalys Delgado, Jasin Dovolani, Lili Dowell, Molly Duff, Briana Dunn, Samantha Elmadjian;
Also, Dardielle Exantus, Michelda Fabre, Caitlin Fenton, Sabrina Fideles, Christian Flores, Chenoa Francis, Anthony Gabriele, Chloe Gariepy, Jillian Gerardi, Benjamin Gloria, Alyssa Johnson, Ciera Johnson, Elizabeth Lynch, Brianna Mayne, Eric Miguel, Fabiola Millien-Faustin, Jason Miranda, Ricardo Molina, Vladimir Naval, Quincy Nunn, Justin Ogazi, Maria Oliva;
Also, Gabriel Paparelli, Maureen Petersen, Marithsa Pierre, Shannon Porzelt, Crystal Rankin, Haley Reynolds, Ariana Rivera, Alexa Robotti, Shamika Saint-Hilaire, Tyler Staggs-Burgess, Steven Tarkowski, Alessandra Tomonto, Dylan Turzer, Zuzana Zivotska.
Grade 11 — Dwight Barnes, Stephen Brennan, Anthony Broadhurst, Malcolm Brown, Erik Cedillo, Alexander Cronin, Ryan Deak, Jeremy DeLeon, Angelina Dermastja, Vienna DeRubis, Joseph Farrell, Sara Federici, Justin Figueroa, Charly Flores, Deanna Fuentes, Andrew Geriak, Kesiri Gonzales, Daisy Gonzalez, Dominique Green, Christopher Gulish, Justin Herrera, Kristen Hubbell, Sasha Kalson, Vincent Keller, Jesone Khantikone, Francis Lembo, Celine Leon, David Lin, Joshua Lisi, Jeremiah Lopez, Carrie Lutian, Christopher Martinez;
Also, Alexandria Matyasovszky, Alyson Meola, Alyssa Negron, Ryan Nelson, Iryna Oliinyk, Sofia Pancher, Anagelly Perez, Diamond Pesante, Jenna Petro, Shawn Prince, Trevor Ricketts, Maximus Rodman, Naomi Rodriguez, Cullen Roper, Brooke Royal, Alexander Sanchez, Sofia Santiago, Christopher Serreti, Martin Smith, Jamie Sullivan, Jake Toth, Samuel Towne, John Vitone, Abigail Williams, Andrena Williams, Alexsandro Zitelli.
Grade 12 — Danny Alban, Brandon Anglin, Aaliyah Asante, Brianna Bahr, Javan Barrett, Serena Bhushan, Sergio Bran, Christopher Brown, Jessica Bryan, Brenden Castro, Kara Catapano, Cabrera Chamba, Hannah Coello, Erick Cruz, Carla DaSilva, Jarrod Davis, Grant diBenedetto, Damoni Feanny, Heriberto Flores-Balderas, Ciara Fradette, Sarah Francis;
Also, Helena Gerardi, Linamaria Gonzalez, Quentin Goodman, John Grib, Demetrius Hammond, Sianna Haviland, Benjamin Heiden, Jamielyn Iquina, Emiliano Jasso, Ryan Kardamis, Isabella Kelley, Samantha Kushel, Jaela Lurry, David Mainato, Kara McLean, Klajdi Memelli, Jacquelyne Miranda, Lexi Mola, Kaitlyn Monteiro, Lopez Morales, Sarah Mulford, Ashley Murat, Wisley Noel, Christopher Palumberi, Felipe Paparelli, Matthew Paris;
Also, Melissa Paris, Ryan Poisson, Mason Pugh, Ly’Nette Rios, Larissa Roettger, Faith Roos, Alyssa Seara, Gabrielle Shannon, Emily Shevlin, Sellassie Smith, Matthew Soares, Michael Soares, Richard Souffrant, Brittney Stewart, Kyle Sullivan, Damien Swanepoel, Umu Thiam, Eriona Thompson, John Tu, Isabella Vaitkus, Mahalia Valentine, Maciel Valle, Cecilia Vicens-Aca, Samantha Vitka, Carly Wermuth.