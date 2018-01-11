Bunnell names first quarter honor students

The following students were named to the first quarter honor roll at Bunnell High School.
First honors
Grade 9 — Hirsi Abdi, Danielle Ahern, William Alcoser, Mariah Allen, Keeyon Asante, Gredliana Atencio, Ashlie Bailey, Frank Ballaro, Grace Beddington, Laurie Bernard, Samuel Boyd, Mi Cai, Angelina Cevallos, Tavaun Cheeke, Lauren Ciuci, Jade Claxton, Kevin Collazo, Alicia Cook, Brian Cruz, Haily Cunliffe, Julia Dabrowski, Joshua Daskam, Madison Derubis, Gabriella Elcsics, Tamara Exile, Armand Fabrizi, Vincenzo Fabrizi, Jennifer Fajardo, Kayleigh Ferik;
Also, Kate Flores, Elizabeth Frankel, Jenna Garcia, Christian Garry, Aditya Gowd, Toni Greene, Jonathan Gulish, Karima Hamada, Jamie Hopkins, Huy Huong, Mekaylia Ingram, Jessiemae Iquina, Isis Johnson, Sarah Khouja, Monika Kmiecik, Ethan Kudysch, Emma Kusick, Daniel Lapinski, Sean Leclerc, Gianna Marolo, Ganine Marottolo, Carolina Martinez, Lindsey Martinez, Rosanna Martinez, Madison Matias, McKayla Matias, Morgan McCreary, Evelyn McDonald;
Also, Theodore Miles, Crystal Miller, Brianna Morel, Kayla Morel, Colleen Mullane, Brendan Murphy, Alexis Noel, Mia Noisette, Brianna Parzyck, Bianca Plachi, Kristen Plastini, Mckenzie Rassavage, Morgan Reilly, Alexis Reyes, Kylie Rich, Isabella Rivera, Daniella Russell, Samantha Schulte, Reece Seperack, Stephanie Sierer, Amandine Sime, Emma Solomon, Brandon Soltau, Jeremiah Stallworth, Ryan Stansberry, Annina Torcaso, Dylan Vancho, Bruno Viera, Madison Zurlo.
Grade 10 — Nowsheba Absar, Ava Almeida, Melissa Andrade, Kayana Andujar, Gredniela Atencio, Amira Bailey, Kahaelea Barrett, Mackenzee Berger, Melissa Blanco, Zahira Butt, Amari Campfield, Alexandra Ceballos, Lauren Chechoski, Sebastian Chodorowski, Bruce Claxton, Patrick Dahdal, Daniela DeBernardo, Alaysha DeCastro, Catie Delaney, Kathryn DePeano, Jerry Dominguez, Briana Dunn, Andrew Feliciano, Caitlin Fenton, Timothy Fraedrich;
Also, Keily Garcia, Henry Gloria, Colin Grib, Sarah Ickowitz, Owen Jaekle, Fatima Khan, Savoula Koutroulas, Nathan Kreighbaum, Joshua Kusinski, Marquise Lawrence, Kaitlyn Lemieux, Joshua Lovell, Joseph Lumasag, Megan Lutheran, Elizabeth Lynch, Alexis Magliochetti-Velleca, Risa McLaughlin, Ashley Merritt, Fabiola Millien-Faustin, Sarah Mohamad, Ricardo Molina, Amaya Nichols, Luke Noel, Gabriel Paparelli, Alyssa Pelletier;
Also, Maureen Petersen, Susan Poisson, Shannon Porzelt, Katelyn Quinn, Michael Quinn, Alexander Rice, Tiana Rodriguez, Sara Salej, Kayla Sokunle, Courtney Stewart, Madison Talbot, Elizabeth Thompson, Christopher Truedson, Alexander Ugarte, Etten Van, Jake VandenBroek, Andrew Verkovod, Lianna Wagner, Ayisha Zakir.
Grade 11 — Alyssa Adintori, Sarah Aktim, Chelsea Alexandre, Kchrea Alindato, Joline Alisa, Julie Artiaga, Kyla-Jerusha Bailey, Juliana Barone, Sandy Barrios, Malcolm Brown, Amanda Celentano, Alexander Cronin, Samantha Crowther, Allison Curcio, Vienna DeRubis, Daniel Digiugno, Mateo Donoso, Cassandra Dunford, Joseph Farrell, Deanna Fuentes, Grace Gilbertie, Daisy Gonzalez, Sarah Harrison, Jayleen Herrera, Danka Hlinka, Kaliha James;
Also, Camryn Kascak, Maura Kelly, Jacob Kudysch, Heather Lamontagne, Juliana Leblanc, Jeremiah Lopez, Carrie Lutian, Shania Mahabee, Kerina Mandl, Christopher Martinez, Eileen Morales, Alexander Mosley, Erin Mullane, Kaitlyn Oliva, Magnus Ordner, Hanna Palosina, Christina Pavone, Ximena Pineda, Samantha Piroh, Mikaela Puzzo, Jessica Reynolds;
Also, Kaia-Lynn Rizzo, Emely Rodriguez, Rebecca Romano, Holly Rosa, Ashley Ruiz, Brandon Russell, Katie Schulte, Emily Schwartz, Christopher Serreti, Kenneth Sholomicky, Charles Soria, Amanda Stauber, Jamie Sullivan, Isabella Valerian, Janaya Vazquez, Daelynne Veloz, Justin Williams, Alyssa Wright.
Grade 12 — Grace Almeida, Anthony Angelo, Alexis Awad, Nathalie Barrios, McKenzie Beck, Danette Berrios, Serena Bhushan, George Bloom, Philip Bloom, Sergio Bran, Claire Budnick, Amanda Bull, Debra Caminade, Alexa Capuano, Matthew Cerino, Hannah Coello, Andrew Curti, Danielle Dantas, Gwen Dascenzo, Alisa Delaney, Dante DiFederico, Laurie Dominique, Mia English, Damoni Feanny, Brisa Figueroa, Starr Figueroa, Sarah Francis, Michelle Gabriele;
Also, Kaylie Gariepy, Linamaria Gonzalez, John Grib, Daniel Halchak, Sianna Haviland, Kelly Hylton, Maysa Ilamanova, Jamielyn Iquina, Maxwell Jaekle, Brittany Jerome, Romanya Joseph, Alexandra Kalicki, Ryan Kardamis, Hope Kavulich, Elizabeth Larsen, Jonathan Larsen, Nathaniel Larsen, Allyson Lazarre, Maison Liscinsky, Robert Lombard, Michael Lopez, Montana Macey, Christopher McCreanor, Hannah McLaughlin, Amanda McManus, Emma McNamara;
Also, Klajdi Memelli, Rafael Mesias, Jacquelyne Miranda, Kaleigh Mirowski, Alyssa Moore, Lopez Morales, Emani Morris, Ashley Murat, Natasha Mutambo, Danny Nguyen, Erica Nieves, Thelma Ogazi, Christopher Palumberi, Kellie Perillo, Ryan Poisson, Kateryna Polyak, Shakera Powell, Rohit Ramakrishnan, Larissa Rapoport, Dillon Rattray-Mattis, Rose Reynolds;
Also, Larissa Roettger, Christopher Root, Eileen Sholomicky, Lindsey Sierer, Eriona Thompson, Natalya Turbaba, Cecilia Vicens-Aca, Samantha Vitka, Kristina Weyhrauch, Ricaldo White, Rodgenae Williams, Reagan Wilson, Kyle Zadrovicz, Kayla Zurlo.
Second honors
Grade 9 — Alixandria Agathos, Julianna Alcantara, Paul Alesevich, Olivia Andrade, Bailey Angeski, Lily Batista, Dylan Bauer, Quinton Budnick, Brianna Carroll, Deanna Cronin, Kolly DaSilva, Victoria Delgado, Angelica DeSimone, Vera DiZenzo, Collin Durand, Liliana Flores, Cristina Garcia-Sanchez, Ethan Harris, Eben Hikade, Layla Khattak, Cyrenus Lambert;
Also, Israel Lebron, Hannah Lewis, Nyah London, Michael Mucherino, Gianna Myers, John Nawrocki, Kyle Nogueira, Mario Oliva, Stephen Ordner, Kristina Palucci, Gabriel Parrella, Amaya Pemberton, Manuel Planas, Mikaelia Reid, Alexandra Richo, Kayla Rivera;
Also, Jalynette Sanchez, Vincent Santorelli, Jason Santos, Malika Smith, Emma Stauber, Britney Szarmach, Brooke-Lynn Taylor, Julia Testa, Savion Thompson, Victoria Tunney, Melanie Vazquez, Joseph Velez, Kyle Velez, Amanda Wallace, Erica Yirenkyi.
Grade 10 — Julia Baldowski, Emily Beck, Cheyenne Blackwell, Ryan Booth, Nicole Brideau, Allison Buoni, Dariel Ceballos, Rachel Ciuci, Morgan Colacurcio, Nevaeh Colon, Glendalys Delgado, Molly Duff, Alani Elias, Samantha Elmadjian, Dardielle Exantus, Anthony Gabriele, Chloe Gariepy, Kirk Gavaghan, Jillian Gerardi, Benjamin Gloria, Olivia Kells, Riley Matto;
Also, Brianna Mayne, Eric Miguel, Morgan Mitkowski, Joseph Monte, Vladimir Naval, Charles Newton, Justin Ogazi, Arianna Palmer, Marithsa Pierre, Nicholas Polica, Kristen Poplaski, Crystal Rankin, Haley Reynolds, Ariana Rivera, Samantha Rizzi, Shamika Saint-Hilaire, Jasmin Saksene, Yaritza Santos, Alessandra Tomonto, Henry Valerio, Brianna Vitka.
Grade 11 — Grace Andrade, Dwight Barnes, Molly Belinkie, Anthony Broadhurst, Kaylie Broadhurst, Logan Caraballo, Natalie Castillo, Erik Cedillo, Krystian Confeiteiro, Ryan Deak, Jeremy DeLeon, Angelina Dermastja, Lauren Fazekas, Sara Federici, Justin Figueroa, Charly Flores, Nya Gardner, Tuwari Gentles, Gianna Graziano, Dominique Green, Trevon Griffin;
Also, Christopher Gulish, Justin Hogarth, Max Honafius, Kristen Hubbell, Kacie John, Sasha Kalson, Vincent Keller, Oswald Lebron, Zhiqing Li, David Lin, Joshua Lisi, Alexandria Matyasovszky, Alyson Meola, Alyssa Negron, Ryan Nelson, Shanely Ortiz, Daniela Petillo, Jenna Petro, Shawn Prince, Brianna Ramos, Talia Ranocchia, Colin Richards, Trevor Ricketts;
Also, Naomi Rodriguez, Brooke Royal, Alexander Sanchez, Julianna Santiago, Sofia Santiago, Tyler Souza, Charles Stewart, Jake Toth, Samuel Towne, Abigail Williams, Andrena Williams, Sarah Williams, Catherine Wootton, Alexsandro Zitelli.
Grade 12 — Danny Alban, Justin Almonte, Brandon Anglin, Jaileen Artiaga, Aaliyah Asante, Sema Aydin, Brianna Bahr, Jack Barnhart-Sullivan, Davila Bastell, Ynisha-Lee Bermudez, Jessica Bryan, Brenden Castro, Cabrera Chamba, Brianna D’Haiti, Carla DaSilva, Jarrod Davis, Grant diBenedetto, Laura Dominique, Xavier Edwards, Heriberto Flores-Balderas;
Also, Ciara Fradette, Helena Gerardi, Deanna Giardina, Quentin Goodman, Ryan Gravereaux, Nai Hariri, Michelle Harrison, Benjamin Heiden, Leanny Hernandez, Emiliano Jasso, Beatrice Jocson, Tiffany Johnson, Alex Koletar, Samantha Kushel, Fiona Kyle, Michelle Lin, Jaela Lurry, Calum McKenna, Kara McLean, Lexi Mola, Kaitlyn Monteiro, Sarah Mulford, Daria Munia;
Also, Wisley Noel, Nkiru Ogbogu, Andres Pagani, Felipe Paparelli, Matthew Paris, Ameerah Powell, Mason Pugh, Ly’Nette Rios, Matthew Rivera, Jocelyn Santaella, Alyssa Seara, Scott Seperack, Gabrielle Shannon, Rachel Sherwood, Emily Shevlin, Sellassie Smith;
Also, Michael Soares, Sean Soltau, Richard Souffrant, Jack Spillane, Kyle Sullivan, Damien Swanepoel, Kellie Taylor, John Tu, Isabella Vaitkus, Mahalia Valentine, Maciel Valle, Caitlyn Vega, Carly Wermuth, Zaheeda Zakir.