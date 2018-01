Stratford High lost to New Milford, 54-41, in an SWC girls basketball game on Wednesday.

Abby Anka scored 12 points, Cora Martonak 10, Julia Torreso nine and Sam Perley eight for the Red Devils (2-3).

Stratford. 2-3

Sydney Ritchie 0. 0-0. 0. Sam Perley 3 0-0 8 Keryna Upchurch 0 0-0 0 Cora Martonak 3 4-4 10 Julia Torreso 4 0-0 9 Abby Anka 4 3-3 12 Maddie Perley 0 0-0 0 Kaylee Davidson 0 0-0 0 Serena Mbachiantum 1 0-0 2

Totals 15 7-7 41

New Milford

Nicole Vivan 3 2-2 10 Abbi Debes 2 0-0 4 McKenzie Brady 0 3-4 3 Abby Sobutka 1 0-0 2 Taylor Kersten 3 1-2 7 Lauren Tannoue 1 0-0 2 Gillian Boss 5 0-0 13 Annalise Anderson 4 3-4 13

Totals. 19 9-12 54

3 point field goals

New Milford Boss 3 Anderson 2 Vivan 2

Stratford Perley 2 Torreso 1 Anka 1

New Milford 11 18 15 10 54

Stratford 8 7 11 14 41