Stratford High School announces first quarter honor roll

The following students were named to the first quarter honor roll at Stratford High School:

First honors

Grade 12 — Jacob Michael Paul Ahern, Fawaz Aljleilati, Mohamad Aljleilati, Zachary Elijah Anderton, Christopher James Antrum, Michael Chernak August, Caitlin Nicole Bacon, Heather Colleen Bacon, Tyler Cree Bailey, Robert Joseph Bloxsom, Taylor Nicole Brady, Jada Nicole Bryan, Jayson Alexander Camargo, Ryan Anthony Carrano, Maxwell Thomas Coleman, Abigail Watkins Colwell, Rory Cooper, Ryan Cooper, Emma Cranston, Thomas Francis D’Agostino;

Also, Isaiah Javon Dennis, Scott W Detuzzi, Fredines Diaz Munoz, Zaire Mekel Dixon, Jeremiah David Domschine, Mikhaila Renee Eller, Ivan Arturo Espinal, Amanda Sue Gallagher, Emily P Goddard, Ariana Cheyenne Granado, Amanda S Haydu, Ameira Samary Hernandez, Molly Rose Hines, Louice-Guerlyn Jean, Steevenson Jean, Zachary Bennett Kenney, Jordan Thomas Kinder, Brianna Nicole Lapia, Caitlin Abbey Lemar, Barry Dean Libowitz;

Also, Eric Edward Mackowski, Cora Martonak, Christian Alexander Medina, Stephany Raquel Morales, Emily Ann Mucherino, Matthew N Murray, Charles Joseph Netter, William Linus Nickel, Julianna Elina Nunez, Kristi Alexis Pena, Marley Cathryn Peterson, Madge Philippe, Chloe Anne Plavcan, Kaitlyn Marie Priestley-O’Brien, Sara Grace Rader, Jenique RoseMarie Richards;

Also, Alicja Maria Rog, Clarissa Hanna Rotonto, Emma Kathryn Sakowicz, Connor Nicholas Schuessler, Antonio Frank Sciarappa, Gavin Anthony Scofield, Hannah Lynn Shimura, Aoife Grace Smith, Danny Vega, Daniel J Vilarinho, Andrew J Visnicky.

Grade 11 — Luis Joseph Alves, Samuel Branyan, Alexa Crea, Agnelis Marie Cruz, Gladys Marie Cruz, William Vincent Cummings, Claire Elizabeth Curry, Laura Daniel, Jacqueline Gayle DeCrescenzo, Karli Elizabeth Flores, Bryce Forte, Nathan William George, Stephen Richard Geri, Charlotte Rose Gilbert, Heriberto Gonzalez, Nhut Anh Hoang, Gabrielle Celestine Jacob, Tristan Alexander Lariccia, Kelly Kassandra Londa, Walter Luciano, Kathryn Tatiana Martinez, Justin Masi, Brooks Hannah Matthews, Serena Mbachiantim, Jennifer Stephanie Melo;

Also, Kenneth Faustino Mendoza, Vanessa Merced, Mariana Damar Mestizo, Kyleen Octayvia Nelson, Victor Rafael Ortiz, Caeley Rose Ott, Amelia Elizabeth Overby, Chloe Pappas, Madyson E Perley, Julian Michael Pilla, Kayla Theresa Simon, BobbieJune Mary Singer, Evan Alonso Solis, Nicholas James Sorrentino, Amaya Inez Soto, Bay Tait, Melissa Lynn Uhrynowski, Kayla Ameila Wilson, Melissa Lodge Wilson, Cheree Marie Wright.

Grade 10 — Tiffany Freduah Agyemang Okrah, Bolen Alfreh, Chidima Rita Anekwe, Teodona Lambrina Bode, Matthew Ryan Brander, Justin Tyler Canzoneri, Gabriela Zanette Da Costa, Joshua Elliot Darlucio, Bella Sera DeLorenzo, Niko John Dickervitz, Paul Leander Duncanson, Larry Gerrod Ferguson, Maria Dasilva Fernandes, Danyere Nyerere Francis, Kelly Amanda Goddard, Nicholas Daniel Granja, Melannie Hernandez, Allen Jean-Pierre, Paul Daniel Lagerfeldt, Matthew Frantz Lamour, Sean Christopher Latham, Ruhuan Liao;

Also, Carlos Emmanuel Maldonado, Alejandro M McCormick, Rodin Azael Montufar-Rosales, George Nesterov, Rachel Ann Newall, Claire T Noccioli, Kendy Noelsaint, Matthew Thomas O’Malley, Susana Pulgarin Vargas, Giovana Martinez Ribeiro, Elizabeth SandraLynn Richards, Christopher Jonathan Russell, Candice Julia Ryder, Samuel Roy Schumann, Christopher Scott Shular, Gwendelyn Sarah Sokolovic, Ashly Mishell Tejeda Diaz, Jose Antonio Torres, Mikaella Elizabeth Torres, Sheon Janeille White.

Grade 9 — Caroline Abdon, Kimberly Tatiana Arenas, Halo River Boykin, Emily Anne Brennan, Danica J Brice, Eden M Brisee, Ava Rose Buckmir, Heather Marie Buynovsky, Mckenzy Marie Chittem, Daniel Kiely Collier, Mary Grace Conroy, Na’shyra Enayja Curry-Johnson, Kellie Cattuong Dang, Aliza Rosely Del Cid, Emma Kelly DeLise, Zachary Alexander Demanche, Amayah Renee Dennis, Alexis Katherine Detuzzi, Haylie Alexandria Diaz, Julia Rose Dunkirk, Noria Ellerby, George Edward Eyerman, Miranda Grace Fernandes, Nora Jane Fetcho;

Also, Leah Eleanor Foito, Cody Michael Forte, Kevin Donald Gabriel, Dominic Paul Augustin Gomes, Joseph Vincent Gottlieb, Trinity Grant-Pereira, Isabella Idarraga, Stephanie Grace Iodice, Bryan Jean, Ronan Glenn Johnston, Kaitlin Ashley Lapia, Delaney Rose Lariccia, Hanna Patricia Leonard, Harrison D Little, Marc Joseph Palomar Lopez, Maxwell A Maria, Remy James McCool, Mark Ian McFann, Antonio Jack Medina, Elle Elizabeth Moshier, Namia Nasir, Olivia Grace Navarro, An Tan Nguyen, Sydney Rayne Olszewski, Faith Nicole Ortoli;

Also, Fedlyne Pierre Paul, Nicholas Kenneth Pierre, Sydney Marie Ritchie, Alexis Sayaphon, Avery Jaye Scofield, Logan Quint Seaburg, Madelyn Shimura, Jake Alexander Simon, Ciara Louise Smith, Lucas Neil Smith, Magdalena Bianca Smith, Erin May Spillane, Dylan Tan Steer, Madeline Grace Swanson, Zackary Walter Terlik, Edie Elizabeth Threshie, Isabella Anita Tilson, Amber Tirado, Isabella Rosaria Traussi, Ijeoma Victoria Ugenyi, Aaliyah Colleen H Vargas, Abigail Virginia Walsh, Ryann Mae Wiltsie, Grace Erlene Wright, Sean Anderson Youngquist, Luke Benjamin Zezima.

Second honors

Grade 12 — Juan Jose Alvarez Librado, Samia Scynshia Bajonc, Matthew Noel Barrios, Helen Nicolle Calderon-Zuniga, Edwin Camille, Allyson Campbell, Christopher John Carey, Yeison Alejandro Castro, Jake Alfred Chittem, Nicholas Joseph Cipriani, Bryan David Curillo Jimenez, Payton Virginia Damato, William Thomas Das, Belita Fernades Dos Santos, Elise J Dunning, Alexandra Flathers, Zachary Flores, Ki’son J Gardner, Cassandra Leigh Gilbert;

Also, Danaiy’sha Jhourney Lynette Gregory, Tyler David Heffern, Ross Esteven Howard, Zachary Lapuglia, Britney Joan Levasseur, John Patrick Leveen, Justine Ameilia Livingston, Kyle Brian Long, Brianna M Lora, Alexis Victoria Mackbach, Raymond McIlhoney, Shannon F Meisel, Philip Carroll Mercurio, Emma Rose Miller, Isabella Marie Moshier, Fitim Nela, Victoria Owusu-Afriyie, Sofia Beatriz Paredes, Kara Michele Pepper, Damian Quinones;

Also, John Patrick Reed, Bryana Kameron Rivera, Jalon D Scudder, Marc Richard Seeley, Emily June Sosik, Alyssa Corinne Teixeira, Shannon Elizabeth Tripodi, Magda Twardowska, Dream Alore Marie Whitaker, Joseph Stanley Wierzbicki, Yasmin Zieneddin.

Grade 11 — Ashley Alicea, Madad Aljleilati, Isai Enrique Andrade, Christopher Edward Anstis, Godfreda Asantewaa Asante, Allison Isabelle Boursiquot, Haley Rose Briand, Samantha Elizabeth Carbone, Christiana Jessica Carrillo, Noah Christian, Tracey Ann Treana Chuck, Catelyn Alana Clark, Makayla Arianna Clarke, Isabelys Colon, Nicholena Honey Connelly, Adriana Diaz Alvarez, Matthew James Fasanella, Nicholas Garcia, Regina Garcia;

Also, Isiaha Jason Gonzalez, Ashley Yanelly Gramajo, Evans Jean, Ariel Jones, Abigail Elizabeth Joy, Megan Rose Kozlowski, Arianna Lackhan, Timothy Isaiah Laing, Jaspar Michael Law, Saraya Theresa Lewis, Kimani Jordan Long, Emily Rose Macisco, Julia Kathleen Mahoney, Facundo Mateo, Rachel Laura Meglio, Kevin Andres Mejia, Taevon ClarenceJoel Miller, Tanner Lee Mitchell, Kerrigan Helene Murphy, David Keegan Nalezynski;

Also, Charles Nguyen, Xavier Ortiz Chanthavong, John David Purdy, Summer Valencia Reid, Faye Elizabeth Rooney, Patricia Marilynn Rotonto, Jacob Alexander Russomano, Rachel Ruth Sajaw, Chyanne Nicole Sandri, Lydia Christina Schmader, Braydon Lundquist Seaburg, Ireanna Seana’e Snead-Edwards, Nnenna Faith Ugenyi, Ryan James Wechter, Preston Matthew Williams.

Grade 10 — Abigail Lee Anka, Matthew Terrence Antrum, Adrian Arias, Joseph Edward August, Benjamin David Barg, Nallely Dianet Barrios, Skyler Katherine Boibeaux, Kierra Elise Campfield, Larabe Aamir Chaudhary, Aiyana Nicole Collazo, Maxwell Alister Csedrik, Nicholas Xavier Cuevas, Nataly Elizabeth DeLeon, Alana Kayla Delfranco, Cache Amari Dickey, Valerie Kamyla Duque, Caitlin E Ferrari, Isaiah Ita Gakodi, Malaurie Georges, Ashanti Marie Geyer;

Also, Angela Denise Grindrod, Aariana Elaine Hamilton, Jenna Elizabeth Hannan, Brady Michael Havee, Matthew Hines, Christy Edven Jean, Michael Jeanty, Malcolm James Kinder, Ethan James Lazaro, Helen Fern LeFever, Skyler Rose Lubas, Christina Marcellus, Talia Chayne McBride, Sean Brennen Meisel, Eugene O Nagy, Sebastian Nerio, Terry Ngo, Nashire X’zavion Pagan, Camila Lucia Paredes, Leonardo P Pavon, Antonio Giuseppe Pensanti, Ethan Scott Pernek, Dilan Yesid Pinzon, Michelle Polanco, Tylise Marie Powell, Ava Jean Reilly;

Also, Ryan Thomas Riccio, Cheyenne-Janelle Elu Rogers, Julissa Jahania Santos Sarmiento, Saparmyrat Saparov, Nathaniel Isaiah Smith, Jasmine Soto, Sophia Marie Starkey, Aileen Germania Suarez, Dominick George Summa, Gleniece Jada Thompson, Heidy Mishell Vasquez, Bruno Gabriel Volonte, Debbie Margaret Yerinides, Jason J Zink.

Grade 9 — Bryana Lee Adams, Anouar Alsadat Agbere, Jewelissa Nicole Ahern, Kesheema Allen, Naidrea Alston, Heiley Xanthe Alvarez, Madison Mae Bannister, Amaya Leigh Benjamin, Molly Ann Bonazzo, Elijah James Brown, Ryan Lawrence Burlone, Jonathan Matthew Butz, Kristopher Ryan Canhassi, Charlee Jeane Case, Elvis Jose Castro, Layla-Ashley Reese Cesar, Samantha Alexandra Cevasco, Julia Mary Cocchia, Ava Alyce Fetcho, Jermaine Nathan Fleming, Madelyn Kate Gabriel, Christopher Joseph Gangemi, Ethan Angel Gonzalez;

Also, Katherine Kayla Gonzalez, Camila Alejandra Gordillo Andrade, Kiila Grant-Pereira, Nathaniel Jacob Haydu, Robert Mason Hearn, Jayden Alec Hudson, Andrea Elise Hutcherson, Abigail Jaymes Jackson, Scott Michael Knorr, Jason Charles Kopin, Brooke Elizabeth Lacourciere, Joshua Jelani Lecointe, Darolyn Janely Lux Osorio, Anna Elizabeth Mayglothling, Jade Ariana McCallister, Hasani Avery McCoy, Megan Mary McFarland, Andaya L Mewborn, Myles Gerald Minfield, Olivia Mia Miranda, Ashley Renee Monah, Kassidy Shayne Murtha, Joshua Michael Nadzam, Devin Dakota Navarro, Steven Thien Nguyen, Max Aidan Nierenberg;

Also, Elena Lissette Perez, Samantha Nicole Perley, Taylor Rose Petrie, Victoria Destiny Petrovitch, Ky’Meira Christion Reynolds, John Anthony Rivadeneira, Breanna Nadine Rivera, Ceili Marie Roberts, Jamaree Elijah Rucker, Terry Ruffin, Santos Mekhi-Xavier Salicrup, Matthew James Sargent, Hayden Nicole Smith, Ashirah Dakota Spinks, Victoria Toledo, Anthony Joseph Torreso, Aki Zarate Tsutsumi, Melanie Natasha Vargas, Kyle Louis Vega, Savoy Vital Volcy, Gabrielle Patricia-Ann Young.