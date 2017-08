Stratford property transfers, Aug. 14-18

Stratford property transfers, from Aug. 14-18

190 Bayview Road: Alan L. and Mary Hunte to Joseph and Monica Cuevas for $760,00.

21 Wyoming St.: Yang Soon Shin and Sangjin Nam to Raymond Williams for $240,000.

94 Rockland Ave.: James M. Tomatore to Evelyn Caro for $208,000.

118 Glenridge Road: Cheryl D. Proctor to Joanne James for $131,500.

95 Lilibeth Drive: Antionette M. Paternoster to Agata Witelus for $257,000.

13C Algonquin Lane: Ronald Z. Kadar to Marlene J. MacIlvain for $140,000.

731 B North Trail: Dedi Properties LLC to Laurie Kuhlmann for $344,900.

170 Will Pond Road: Wells Fargo Bank to Scott Horowitz for $240,000.

310 Success Ave., Apt. 27: Corrie B. Samuel to Natalya Korzhenevich for $28,500.

175 First Ave.: Laurese R. Salgado to Philip Prior for $315,000.

310 Success Ave., Apt. 26: Wendy NIchelle Wade to Camilo Henriquez for $18,000.

553 Birdseye St.: SDF Capital LLC to Emily Vonick for $154,400.

215 McLeod Place: Randolph M. Howland to Alexa Estaban Altiery for $289,000

202 Hickory Woods Lane: Jane Marushak to Paul D. Moskwa for $245,000.

725 Cutspring Road: Ronald S. Saksa to Wildan Builders LLC for $88,000.

40 Vought Place: Stonybrook Gardens Cooperative to Rocco DeLorenzo for $18,500.

19 Elk Terrace: Stephen J. Tylisczak II and Alison Tyliszcak to Andrew D. Lomaglio for $315,000.

15 Melvlle St.: Mary Ann Voytek to Nadine Carol Moore for $189,000.

51 Keane Place: Donald M. Patterson and Shirley A. Rasmussen to Parcilya Titus for $202,000.

438 Henry Ave.: Jan Brezovsky Jr. to Dawn B. Strachan for $190,000.

354 Laughlin Road West: Susan K. Kipp to Dennis Roy for $305,000.

1651 North Peters Lane: John E. and Stephanie Zogby to James M. Allan for $395,000.

14 Glenwood Ave.: Estate of Mary M. Elwood to John Bajda for $160,000.