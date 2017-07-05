Wooster Middle School names fourth quarter honor students

The following students were named to the fourth marking period honor roll at Wooster Middle School:
First honors
Grade 8 — Hirsi Mohammed Abdi, Anouar Alsadat Agbere, Sara Diab Agha, Jack Matthew Attanasio, Amaya Leigh Benjamin, Thomas Donald Blaine, Molly Ann Bonazzo, Halo River Boykin, Elijah James Brown, Ava Rose Buckmir, Ryan Lawrence Burlone, Jonathan Matthew Butz, Heather Marie Buynovsky, Charlee Jeane Case, Elvis Jose Castro, Layla-Ashley Reese Cesar, Samantha Alexandra Cevasco, Mckenzy Marie Chittem, Lauren Elizabeth Ciuci;
Also, Hailey Noelle Cocca, Julia Mary Cocchia, Daniel Kiely Collier, Mary Grace Conroy, Michael A D’Aloia, Kellie Cattuong Dang, Caroline Mary Das, Emma Kelly DeLise, Zachary Alexander Demanche, Amayah Renee Dennis, Alexis Katherine Detuzzi, Julia Rose Dunkirk, George Edward Eyerman, Miranda Grace Fernandes, Elliot Douglas Fetchin, Ava Alyce Fetcho, Nora Jane Fetcho, Leah Eleanor Foito, Kevin Donald Gabriel, Owen Michael Galt;
Also, Christopher Joseph Gangemi, Benjamin Daniel George, Katherine Kayla Gonzalez, Joseph Vincent Gottlieb, Trinity Grant-Pereira, Nahom Habtemariam, Robert Mason Hearn, Courtney Sage Hutchinson, Emily Kelley Ingersoll, Abigail Jaymes Jackson, Josiah Ioubert Jean-Rene, Ronan Glenn Johnston, Jade Kitanya Kilburn, Patryk Jan Kotula, Brooke Elizabeth Lacourciere, Kaitlin Ashley Lapia, Delaney Rose Lariccia, Maria Elena Larracuente;
Also, Joshua Jelani Lecointe, Hanna Patricia Leonard, Harrison D Little, Marc Joseph Palomar Lopez, Maxwell A Maria, Anna Elizabeth Mayglothling, Jade Ariana McCallister, Remy James McCool, Mark Ian McFann, Megan Mary McFarland, Hailey Anne McKane, Antonio Jack Medina, Olivia Mia Miranda, Ashley Renee Monah, Geovanny Joel Morel, Elle Elizabeth Moshier, Kassidy Shayne Murtha, Joshua Michael Nadzam, Drilon Nasufi, Devin Dakota Navarro, An Tan Nguyen, Steven Thien Nguyen, Sydney Rayne Olszewski, Faith Nicole Ortoli;
Also, Max William Owen, Elena Lissette Perez, Samantha Nicole Perley, Taylor Rose Petrie, Victoria Destiny Petrovitch, Nicholas Kenneth Pierre, Victoria Grace Randolph, Joseph Edward Rayho, Nicholas Anthony Rayho, John Anthony Rivadeneira, Breanna Nadine Rivera, Ceili Marie Roberts, Emma Reese Rodrigues, Jo-Elle Jana Rodriguez, Terry Ruffin, Christian Joseph Satta, Alexis Sayaphon, Avery Jaye Scofield, Logan Quint Seaburg, Kyle M Shannon;
Also, Thomas John Shannon, Madelyn Shimura, Jessica Elizabeth Sikes, Marcella Rosabel Silberger, Jake Alexander Simon, Ciara Louise Smith, Lucas Neil Smith, Sophia Belle Smith, Amun Spears, Erin May Spillane, Dylan Tan Steer, Jendaia Mahogany Stevens, Madeline Grace Swanson, Zackary Walter Terlik, Edie Elizabeth Threshie, Isabella Anita Tilson;
Also, Sofia Torres-Macias, Isabella Rosaria Traussi, Tara Nicole Troutman, Ijeoma Victoria Ugenyi, Aaliyah Colleen H Vargas, Melanie Natasha Vargas, Kayli Marie Vazquez, Savoy Vital Volcy, Abigail Virginia Walsh, Jason S Warner, Ryann Mae Wiltsie, Grace Erlene Wright, Sean Anderson Youngquist, Aleksan Paul Zabaneh, Luke Benjamin Zezima.
Grade 7 — Alyssa Maya Abraham, Joseph P Adzima, Rania Phoenix Ahmad, Danilzon Andres-Pedro, Amariah L Armstrong, Kenyata Jerome Arrington, Taylor Grace Barnaby, Daniel Michael Barnick, Javier Alberto Bedoya, William James Bileca, Daniel Mauricio Bonilla, Benjamin Branyan, Michael R Burke, Daisy A Campis-Cardoso, Alyssa L Caramanica, Julie Anne Carbone, Edwin A Carcamo, Sydney Mead Carlo, Andrew Carmody;
Also, Barrett Matthew Caseria, Benjamin Logan Casinelli, Jayden P Castro, Kevin Joel Castro, Malachi Korey Christy, Isabelle R Cola, Julian Roberto Collazo, Erin Kate Collier, Madeline Shu Yun Coppola, Jamie Lynn Corpuz, Matthew S Coutinho, Gianelee Cuevas, Rebecca DePietro, Alyssa Jean Diaz, Alexia Distasio, Nina G Donnelly, Sebastian K Dykes, Anna K Flockhart;
Also, Rachel M Gripp, Angel G Herrera, Ivan Gabriel Humes, Allison K Ingersoll, Jayme P Iodice, Lucas G Jenkins, Cory Jolyne Jennings-DuBois, Sanaa Michelle Jerry, Sheila Margaret Jones, Julia Karwacki, Skyler Jerlene Kelemen, John Patrick Kiely, Jayquan Bryant Kirkland, Jaden Elijah Lazaro, Emily Patricia Libowitz, Kikkio J Lindsey, Nyla Ashley Livingston, Juliette N Macisco, Valerie Jennifer Madera, Andrew Maldonado, Olivia G McEwen, Lelia Grace Mellen;
Also, Natalie M Melo, Samiya Catherine Menz-Torres, Benjamin Jackson Miller, Mateo L Moura, Sydney Cheyenne Myers, Killian E Navara, Brennan J Newcomb, Leon Duc Nguyen, Morgan Thi Nguyen, Amanda Eileen Ogrodowicz, Lucy Claire Olbrys, Elmer A Oliva, Aidan S Ormsbee, Natalie E Orris, Jakob M Overby, Andy Pham, Abby Rene Pinckney, Noah Jacob Quinn, Kayla Brianna Quirk, Marcus Jabez Ramirez, Jack Thomas Reilly, Genaya Jelissa Joy Robbers, Mia-Sky Cary Rojas, Jeffrey L Romatzick, Marie Theresa Sajaw, Sara R Salerno, Kayla Jules Santos, Sara Nicole Schmidt, Riley L Shea, Evita Jane Shein, Sarah Rimma Shein;
Also, Anna Silkman, Zakary B Simon, Alicia N Snape, Emily A Spellman, Sage Olivia Sperling, Isabella T Taccogna, Julianna R Taccogna, Cristyn Alexandra Torres, Nathaniel Xavier Torres, Sabrina A Tripodi, Angelyna Hope Upchurch, Toni Marie Vargas, Peter R Virgo, Jelani K Warburton Baker, Ella M Wassmann, Jadon Christopher Wells, Julia Rose Whaley, Layla Danielle Wilson, Jenna M Zajac, Alexa Aracelie Zapata-Bailey, Ayana Jade Zargo.
Second honors
Grade 8 — Kesheema Allen, William Kwabena Asante, Gredliana Jhoxana Atencio, Samantha Jenisse Batres, George Bilan, Anastasia Ermine Brathwaite, Eden Brisee, Tavaun Sadeki Cheeke, Nya Lynn Cope, Yavier Cosme, Na’shyra Enayja Curry-Johnson, Noria Ellerby, Carlos Antonio Fidalgo, Christina Abreu Fontes, Cody Michael Forte, Michael Richard Galello, Andre Domonic Giannotti, Ethan Angel Gonzalez, Zaia Marie Gonzalez, Kiila Grant-Pereira, John Iverson Gutierrez, Rayonna Renee Heard, Stephanie Grace Iodice, Janiyah Esmin Jean-Rene, Kylie Nicole Karaban, Michael J Kelemen, James Walter Kiernan, Jason Charles Kopin;
Also, Kaleb Ethan Lafontant, Hasani Avery McCoy, Domenic Joseph Mercurio, David Leon Myers, Muhammad Haris Naseer, Max Aidan Nierenberg, Adrianna Louise Patrick, Brianna Amya Perez, Aidan Antonio Petrashka, Jaykwan Pettway, Aysha Monique Polite, Selena Marie Rios, Abigail Barbara Smith, Hayden Nicole Smith, Skii Lynn Spina, Jada Kelis Thomas, Shannon Morgan Tomas, Aki Zarate Tsutsumi, Kyle Louis Vega, Michael Dominick Weldy.
Grade 7 — Amira Agbere, Sumedh Annavajjhala, Katherine Arenas, Jaylisse Avila, Jailyn A Ballester, Darvin Alverony Barrios, Quinn Francis Carmona, Justin J Forizs, KaceyAnn Albertha Francis, Melanie Grace Gagne, Rudy O Gramajo, Anthony M Griffin, Maria Elena Hernandez, Jahnyah Yvonne Howell, Darrell Jamison, Zachary Peter Johnson, Joshua Andrew Kydes, Hunter Lemay, Ian James Lubas, Ryan N Mahoney, Antonio Lamont Milton, Yahia Mouli;
Also, Angel Gabriel Issa Ortiz, Alyssa Renee Ponganis, Giavona Simone Pulliam, Frank R Rayho, Owen T Ryder, Frank Saad, Niari Anahy Sanchez, Adam James Shaham, Connor Maximillian-Henry Sixto, Aiden C Snyder, Benjamin E Summa, Tamerah E Taylor, Hezekiah Franckern Theophile, Niko Cass Thompson, Vinci D Toni, Tyler J Tripodi, Nathan Lawrence Verkovod, Jada Mink White, Peter Daniel Young, Justin Anthony Zayas.