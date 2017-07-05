Stratford Star

St. Mark School names fourth quarter honor students

By Stratford Star on July 5, 2017 in Community, News, Schools · 0 Comments

The following students were named to the fourth quarter honor roll at St. Mark School:

First honors

Grade 5 — Taylor Batterton, Rebecca Kirn, Matthew Krekoska, Isabella Tiberi and JennyWu.

Grade 6 — Skylar Johansen, Elizabeth Long, and Timothy Scalzo.

Grade 7 — Michael LaMonica IV, Kaitlyn Szczepanski.

Grade 8 — Matthew Morales, Erin Parchinski, Evan Quesada, and Kimberly Wu.

Second honors

Grade 5 — Thomas DiMatteo, Daniel Feliciano, Nina Ferik, Caiden Flaig, Ceira Gallagher, Julie Lacasse, Liam Mallon, Michael Morales, Nikolas Nemergut, Jessamyn Ramonas and Justin Tayman.

Grade 6 — Angeline Antoine, Amanda Bike, Brooke Fitzsimmons, Mea Grant, Madison McMahon, Aeryn Millott, Peter Pigliucci, Anthony Scioscia and Victoria Zottoli.

Grade 7 — Stefano Cono, Faith Cushing, Kacie DeRosa, Tay’Vain Laing, Mark Morrissey, Matthew Morrissey, Jude Pastorok, Dante Quattrucci, Julia Sciallo, Caroline Workman, Winston Wu and Mya Zayas.

Grade 8 — Julia Dabrowski, Anninka DelRosario, Kaitlyn Feliciano, Alexa Jarrett, Evelyn McDonald, Liam Millott and Rebecca Richards.

Related posts:

  1. St. Mark School “Turns Up the Pink” for breast cancer awareness
  2. St. Mark School celebrates National Catholic Schools Week
  3. St. Mark School names science fair winners
  4. St. Mark School holds redeemable bottle/can drive

Tags: , ,

Previous Post Volunteers sought for MS, insomnia study Next Post Stratford Rotary Club holds annual meeting, installation dinner
About author
Stratford Star

Stratford Star


By participating in the comments section of this site you are agreeing to our Privacy Policy and User Agreement

Stratford Star

© HAN Network. All rights reserved. Stratford Star, 1000 Bridgeport Avenue, Shelton, CT 06484

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress