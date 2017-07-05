St. Mark School names fourth quarter honor students

The following students were named to the fourth quarter honor roll at St. Mark School:
First honors
Grade 5 — Taylor Batterton, Rebecca Kirn, Matthew Krekoska, Isabella Tiberi and JennyWu.
Grade 6 — Skylar Johansen, Elizabeth Long, and Timothy Scalzo.
Grade 7 — Michael LaMonica IV, Kaitlyn Szczepanski.
Grade 8 — Matthew Morales, Erin Parchinski, Evan Quesada, and Kimberly Wu.
Second honors
Grade 5 — Thomas DiMatteo, Daniel Feliciano, Nina Ferik, Caiden Flaig, Ceira Gallagher, Julie Lacasse, Liam Mallon, Michael Morales, Nikolas Nemergut, Jessamyn Ramonas and Justin Tayman.
Grade 6 — Angeline Antoine, Amanda Bike, Brooke Fitzsimmons, Mea Grant, Madison McMahon, Aeryn Millott, Peter Pigliucci, Anthony Scioscia and Victoria Zottoli.
Grade 7 — Stefano Cono, Faith Cushing, Kacie DeRosa, Tay’Vain Laing, Mark Morrissey, Matthew Morrissey, Jude Pastorok, Dante Quattrucci, Julia Sciallo, Caroline Workman, Winston Wu and Mya Zayas.
Grade 8 — Julia Dabrowski, Anninka DelRosario, Kaitlyn Feliciano, Alexa Jarrett, Evelyn McDonald, Liam Millott and Rebecca Richards.