Flood Middle School names honor students

The following students were named to the fourth marking period honor roll at Flood Middle School:
First honors
Grade 7 — Brittany Chiamaka Alino, Jose L Almonte, Alexis J Aquilino, Cassie Faith Auten, Maria L Batsu, Amiya Danielle Bennett, Shanice Bernard, Alex Gaston Boursiquot, Janiya Nelice Brookins-DePina, Grace Ann Browne, Ymanni Canales, Natalie Caraballo, Bella Marie Carlozzi, Shanel Maria Carrasquillo, Kalonji Malik Cowan, Aidan Michael Cruz, Emily P Csuka, Stephanie Ruth Cunningham, Adriana Marie DeBernardo, Savannah N DiNuzzo, Mia I DePronio, Lea Unique Donofrio, Alma Dovolani, Abby L Duff, Valeria Del Carmen Erazo, Natalie E Farrell, Meghan A Fenton, Natalia Flores, James Darren Galpin, Gianna R Gerardi;
Also, Jessica M Goduto, Jacob Matthew Gomez, Fiona M Greaves, Tiana Shanice Gregg, Maurice Frankson St Aubyn Grey, Michael J Guasp, Sarah Guerrier, Farah S Hamada, Caitlyn L Haray, Rylee Rain Henault, Jonathan W Hylton, Ashley F Ivanko, Hayley J Ivanko, Karlss Lovesky Jean, Kaithlyn A Joseph, Jake C Kalson, Yasmine Kamel, Grace Elizabeth Kascak, Ryan P Kingston, Joseph L Kling, Zinnia R Kling, Angelica Laszczak, Jessica Laszczak, Kyra Elizabeth Ligas, Nolan L Liscinsky, Daniel R Lombard, Rebecca A Lothson, Jordyn K Mariano, Sean A McGettigan, Luke T McLaughlin, Ryan M McLaughlin, Brendan Francis McNamee, Natalie Grace Miguel, Martin Charles Miller, Matthew S Mirowski, Angelo Montes;
Also, Daisha M Morehouse, Rane Erin Morrissey, Kate L Moss, Grace Ann Marie N’Dabian, Rayhan T Negedu, Benjamin A Negron, Joshua W Newall, Masengo P Nkuili, Vanessa K Otero, Frank J Ramos, Julian Alexander Rivera-Guaita, Yanneli Aidah Rodas, Rose M Rodrigues, Taylor R Rosa, Brayden Armando Rosales, Leilani Cora Sealey, Nikhil Shankar, Tanner M Shea, Justin A Siegel, Amanda Aquino Soares, Sophia R Solemene, Adam Sowinski, Aakarsh S Sriram, Tyler Sean Stanziale, Jacob Patrick Stirna, Spencer Riley Tote, Mariana Rose Trovarelli, Anthony M Valerian, Leann A Vezina, Paris I Watson, Amanda Rose Weinbaum, Daniel J Weyhrauch, Alyssa Andrace Williams, Kevinah V Wright.
Grade 8 — Alixandria I Agathos, Danielle C Ahern, Julianna M Alcantara, William Alcoser, Daimler Krishjanis Aleksjuks, Keeyon Jaden Asante, Frank Thomas Ballaro, Dylan Andrew Bauer, Grace Isabel Beddington, Laurie Annabel Bernard, Samuel Aaron Boyd, Mi Cai, Juiliet Lynn Capeles, Angelina Sophia Cevallos, Daniel A Chalghin, Jade Claxton, Kevin Enrique Collazo, Alicia Cook, Haily N Cunliffe, Dakota Mackenzie Damon, Ethan Garrett David, Madison Elizabeth Derubis, Angelica Blue DeSimone, Pierre Duvert, Gabriella Marie Elcsics, Dennis N Elrod, Armand Fabrizi, Vincenzo J Fabrizi, Jennifer Fajardo, Jenna Ann Garcia;
Also, Cristina Garcia-Sanchez, Aditya Sreenivas Gowd, Toni Brianna Greene, Jonathan M Gulish, Matthew Alan Guzzi, Karima Mohamed Hamada, Miranda Hasani, Eben Burgess Hikade, Jamie Aaliyah Hopkins, Huy Huong, Alexa Iassogna, Jessiemae Caneo Iquina, Bryan Jean, Korin Dorothy Justinius, Layla Khattak, Monika Kmiecik, Ethan Louis Kudysch, Sean Michael Leclerc, Kaitlyn Marie Madigan, Gianna Amaya Marolo, Ganine Marie Marottolo, Carolina Nicole Martinez, Lindsey Melanie Martinez, Madison Love Matias, McKayla Luv Matias, Yamani Michelle McCollough, Morgan Elizabeth McCreary, Crystal Lynne Miller;
Also, Megan Angela Montalvo, Kayla Morel, Colleen P Mullane, Jamil Negedu, Dylan Soares Nogueira, Kyle Lazaro Nogueira, Mia Bella Noisette, Brianna Marie Parzyck, Amaya Marie Pemberton, Bianca Andrade Plachi, Kristen Paige Plastini, Adithya Prabakaran, Morgan E Reilly, Alexis Emmanuel Reyes, Tatyanna Nicole Reyes, Kylie Rich, Alexandra R Richo, Isabella Rivera, Vincent Joseph Santorelli, Jason Santos, Samantha Lynn Schulte, Reece Seperack, Stephanie Lynne Sierer, Amandine Brielle Sime, Emma L Solomon, Ryan Coy Stansberry, Britney K Szarmach, Elijah James Thomas, Annina Sophia Torcaso, Joseph Junior Velez, Bruno Viera, Nikolaos Sofronios Vlahos, Michelle Trinh Vo.
Second honors
Grade 7 — Shayla Annia Abner, Malachi Acevedo, Kara Eldra-Jwame Aldonza, Christian Chidubem Alino, Emanuel Sergio Palmeira Barbosa, Rexhep Begolli, Ivy L Beninco, Mikayla Jade Bonilla, Elie Loru-Charma Rachel Cadeau, Stephanie Elena Canizalez, Drew H Cardarelli, Cody B Carruthers, Patrick Wojciech Chudecki, Jeremy Laverne Conder, Joanna Czaja, Nicholas P DeManche, Elaine Demattos, Carolane Dorival, Jacob Dzienis, Jhon Kelly Fernandez Colon, Ashley Abi Fernandez, Jesse James Gillespy, Aidan Philip Grise, Abdul Hameed Harris, Aferdita Hasani, Claire Nandini Havey, Rebbecca Lynn IIioff, Alex Francisco Jochola, Maria Joy Lisi, Ashton Joseph Lockhart, Saige MacIntosh, Jada V Masek, Juan Daniel Mondragon, Abigail Happy Nelson, David Nerio, Alex Novotny, Ymoni Ortiz, Kourtney A Palucci;
Also, Sophia B Paternoster, Isaiah Brooks Howard Phillips, Kelsey Ponce, Genessa Printemps, Alison Micaela Pulgarin, Briana Ruby Quintana, Alyssa M Ranocchia, Michael Rilley, Danny Adriel Rivera, Karina Maylene Rivera, Sebastian Rodriguez, Adrianna Elise Romero, Ryan Romero, Trever A Santiago, Tyler E Santiago, Joshua W Santos, Michael Manuel Singh, Emily Skiba, Nia K Staton, Amelia Rose Szymanski, Flynn J Tolido, Raymond Urena.
Grade 8 — Yilmaz Aktim, Paul Ryan Alesevich, Mariah Lauryn Allen, Victor Emilio Alvarez, Olivia Andrade, Ashlie Jaylene Bailey, Madison Mae Bannister, John Thomas Baroni, Kaheem Nathanael Barrett, Lily Grace Batista, Luke Edward Blashke, Tomas Candiotti, Brianna Lynn Carroll, Briana Amaya Checo, Brian Alexander Cruz, Cullen Bryce Damon, Kolly R DaSilva, Joshua Michael Daskam, Saheim Anthony Davis, James Brookins DePina, Samuel Nicholas Donovan, Tamara Exile, Liliana Reina Flores, Elizabeth Patsy Frankel, Emmett William Frendt;
Also, Mathew Pereira Gama, Matthew Alexander Garcia, Kasey Tylor Girard, Amadeo Gonzalez Peralta, Michael Dean Gramse, Alyssa Marie Hall, Shadi Samir Hamada, William Heiden, William H Huntting, Mekaylia Krystal Ingram, Beverly Jeanty, Sarah Khouja, Daniel Lapinski, Israel Lebron, Hannah R Lewis, Brian Scott Lupo, Vinicius Gabriel Machado, Rosanna Asmin Martinez, Theodore James Frank T Miles, Mathew Emmanuel Morales, Brenna Marie Morin, Brendan Patrick Murphy, John Lucas Nawrocki, Maurice Josh Neri, Brianna Nguyen;
Also, Aliya Keyana Nichols, Alexis Noel, Mario A Oliva, Ronald Andree Oliva, Stephen Atlas Ordner, Emmanuelle Audrey Oxigene, Donny Isrrael Paguay, Kristina Grace Palucci, Mckenzie R Rassavage, Amari Eduardo Rivera, Brandon Lance Rivera, Justin Russo, Ceezar Cadette Samson, Jalynette Sanchez, Makayla Rose Vaughn Schmidt, Rabiya Sultan Senel, Toyi Hendrik Shimizu Ruffner, Kara Sinise, Alexa Spencer, Jeremiah Machi Stallworth;
Also, Emma Marie Stauber, Allex Lloyd Symister, Savion Antonio Thompson, Leilani Samara Toledo, Victoria Lynn Tunney, Cailyn E Valentine, Dylan N Vancho, Alexaly Yahairis Velazquez, Amanda Kaitlyn Wallace, Jayden Robert Wegrzyn, Kwami Del’Von Bruce Williams, Marcus LeRoy Winer, Madison E Zurlo.