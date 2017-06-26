Bunnell High School names fourth quarter honor students

The following students were named to the fourth quarter honor roll at Bunnell High School:
First honors
Grade 9 — Ava Marie Almeida, Gredniela Jhovana Atencio, Amira Jahira Bailey, Julia Baldowski, Emily Reilly Beck, Mackenzee Amanda Berger, Cheyenne Olivia Blackwell, Melissa Kathryn Blanco, Zahira Ijaz Butt, Lauren N Chechoski, Sebastian Jozef Chodorowski, Rachel Lauren Ciuci, Bruce Douglas Claxton, Patrick B Dahdal, Alaysha Anaya DeCastro, Catie Ann Delaney, Kathryn Marie DePeano, Jerry Omar Dominguez, Lili Sara Dowell, Briana Rose Dunn, Alani Elias, Leah Rose Evan, Andrew Erik Feliciano, Timothy James Fraedrich;
Also, Chenoa Amelia Francis, Keily Marie Garcia, Jillian Michelle Gerardi, Henry Philip Gloria, Colin Keegan Grib, Ashley Madeline Hernandez, Owen Edward Jaekle, Alyssa Victorine Johnson, Ciera Loren Johnson, Olivia May Kells, Fatima Rauf Khan, Joshua Edward Kusinski, Kaitlyn Mary Lemieux, Joseph Lumasag, Megan Marie Lutheran, Riley Pamelia Matto, Brianna Alexia Mayne, Risa Lynn McLaughlin, Ashley Nicole Merritt, Eric P Miguel;
Also, Angela Elizabeth Miranda, Morgan Lily Mitkowski, Ricardo Gabriel Molina, Luke Evan Noel, Nicholas Ochoa, Alyssa Rose Pelletier, Maureen Sheridan Petersen, Susan Nicole Poisson, Kristen Marie Poplaski, Donato Quattrucci, Katelyn Bridget Quinn, Michael John Quinn, Alexander Henry Rice, Shamika Tyrah Saint-Hilaire, Jasmin May Saksene, Sara Julia Salej, Kayla Sokunle, Tyler Glen Staggs-Burgess, Courtney Marie Stewart, Madison Meier Talbot, Elizabeth Aurora Thompson, Christopher John Truedson, Alexander Ugarte, Hannah Sheridan Van Etten, Jake Charles VandenBroek, Andrew Glen Verkovod, Brianna Rose Vitka, Lianna Huan Wagner.
Grade 10 — Nowsheba Sharin Absar, Alyssa Rose Adintori, Kchrea Doyl Alindato, Joline Akunne Alisa, Julie Artiaga, Kyla-Jerusha Elira Bailey, Sandy Carina Barrios, Malcolm Alfredo Brown, Logan Caleb Caraballo, Erik Alexander Cedillo, Amanda Lynn Celentano, Krystian David Confeiteiro, Allison Marie Curcio, Cassandra Lee Dunford, Lauren Ann Fazekas, Sara Michelle Federici, Justin Ryan Figueroa, Grace Elisabeth Gilbertie, Daisy Kassandra Gonzalez, Jayleen Rose Herrera, Danka Hlinka, Max Jacob Honafius, Kristen Hubbell, Kaliha Monique James, Kacie Lyn John, Sasha Belle Kalson, Camryn Melissa Kascak, Maura Lynn Kelly, Jacob Evan Kudysch, Heather Josephine Lamontagne, Juliana G Leblanc, Carrie Faith Lutian;
Also, Shania Angela Mahabee, Kerina Mary Mandl, Eileen Amanda Morales, Erin Annesley Mullane, Kaitlyn Oliva, Magnus Ordner, Hanna Palosina, Christina Pavone, Daniela Brennan Petillo, Mikaela Julia Puzzo, Jessica Rosalina Reynolds, Trevor George Ricketts, Kaia-Lynn Renee Rizzo, Rebecca Nicole Romano, Holly Shaye Rosa, Brooke Anne Royal, Ashley Marie Ruiz, Brandon Cruz Russell, Julianna Milagros Santiago, Sofia Concepcion Santiago, Emily Jayne Schwartz, Kenneth Alexander Sholomicky, Samuel Peter Towne, Isabella Maria Valerian, Janaya Elsie Vazquez, Daelynne Zoey Veloz, Andrena Monet Williams, Justin Thomas Williams, Alyssa Jean Wright.
Grade 11 — Grace Louise Almeida, Anthony Christopher Angelo, Brandon Christopher Anglin, Alexis Awad, Brianna Lyn Bahr, Nathalie Barrios, McKenzie Jacquline Beck, Danette Berrios, George Marron Bloom, Alexa Julianne Capuano, Matthew Daniel Cerino, Hannah M Coello, Erick Omar Cruz, Andrew Michael Curti, Gwen Elizabeth Dascenzo, Carla DaSilva, Alisa Lori Delaney, Dante Lorenzo DiFederico, Laurie Sara Dominique, Brisa Chrystal Figueroa, Starr Figueroa, Sarah Ayanna Francis, Michelle Nicole Gabriele, Kaylie Joyce Gariepy, Helena Michelle Gerardi, Linamaria Gonzalez, Quentin Donel Goodman, Ryan Alexander Gravereaux;
Also, Daniel Gerard Halchak, Sianna Riley Haviland, Leanny Hernandez, Kelly Ann Hylton, Jamielyn Caneo Iquina, Maxwell Robert Jaekle, Romanya Joseph, Alexandra Kalicki, Hope Catherine Kavulich, Jonathan Carl Larsen, Nathaniel Edward Larsen, Allyson Patricia Lazarre, Michelle Lin, Maison Lindsie Liscinsky, Montana Shelby Macey, Glenn Wayne Marsh, Calum Kenneth McKenna, Hannah Leigh McLaughlin, Kara Sabrina McLean, Emma Jean McNamara, Klajdi Memelli, Kaleigh Mirowski, Alyssa Breanne Moore, Angelica Nicole Morales Lopez, Ashley Jane Murat, Danny Nguyen, Thelma Ugochi Ogazi, Nkiru Lynae Ogbogu, Kellie Marie Perillo, Ryan Zachary Poisson, Kateryna Polyak, Shakera Natalee Powell;
Also, Rohit M Ramakrishnan, Dillon Craig Rattray-Mattis, Larissa Xenia Roettger, Faith Danielle Roos, Christopher John Root, Scott Michael Seperack, Emily Robin Shevlin, Eileen Catherine Sholomicky, Kellie Scott Taylor, Natalya Turbaba, Maciel Roy Valle, Cecilia Vicens-Aca, Kristina Louise Weyhrauch, Ayianna Williams, Rodgenae Tisheena Williams, Zaheeda Zakir, Kayla Noemi Zurlo.
Grade 12 — Anthony R Abed, Michael Obinna Alisa, Marlin Daniela Arteaga Jimenez, Chrisaine S Bailey, Destiny Lynn Barnum, Francesca Rose Barone, James Bavolacco, Ava Grace Blashke, Emily Rose Booth, Carly Alexis Brainard, Rochelle Mia Buchanan, Jennifer A Cadley, Lindsay Marie Colacurcio, Leanne Comerford, Danielle Marie Costa, Kelly Lynn Costello, Holly A Crowther, Carissa Emily DiCicco, Kayla Angie Dominique, Thomas A DuRivage, Caroline Mary Early, Zachary Jan Fagan, William Ryan Fazekas, Kwann Anton Geer, Angelo Giannitelli;
Also, Vincent Angelo Ginnetti, Courtney Jordan Greene, Erin Beth Hanna, Abbas Mohamed Harris, Alexis Shannon Hartman-Brown, Mikayla Dean Hartman-Brown, Monika Hlinka, Mary Katherine Jovanelly, Alexander Steven Kells, Julianna Rose Koonitsky, Lawrence Lam, Angelina Lee LaMonica, Peter Francis Lembo, Melissa Marie Lemieux, Tina Nicole Leone, Breyanna Nicole Lesperance, Elizabeth Ann Liquori, Emily May MacDaniel, Christopher Manente, Rebecca Nicole Marrero, Hannah Marie McGettigan, John Thomas Merritt, Vanessa Misurale, Sara Nicole Moore, Michele Frances Morra, Bryanna Morris, Casandra M Mott;
Also, Noureen Z Nassra, Haylee J Norton, Saira Nahomy Ordonez, Ruth Maribel Padilla, Joseph M Pellegrino, April Grace Polanco Suarez, Clarissa Polynice, Isabella Josephine Puzzo, Alyssa Savannah Rios, Madison Theresa Robotti, Isabella Katherine Romano, Olivia Faith Sage, Evelyn Santana, Yoselyn Sarceno, Chadwick Emerson Schroeder, Rachel C Scott, Mark Frederick Sennello, Elaine Nicole Stephens, Zoe Lynn Stradinger, Jasmine Sherelle Streeter, Jessica M Taliercio, Maria Isabella Terrizzi, Alexis Anastacia Trovarelli, Joshua M Vazquez, Yeymi Francisca Velasquez Alfaro, Alyssa Ann Velez, Ashley A Williams, Bryianna Davina Williams, Gabriel E Williams, Kylie Elizabeth Zack.
Second honors
Grade 9 — Anthony R Abed, Michael Obinna Alisa, Marlin Daniela Arteaga Jimenez, Chrisaine S Bailey, Destiny Lynn Barnum, Francesca Rose Barone, James Bavolacco, Ava Grace Blashke, Emily Rose Booth, Carly Alexis Brainard, Rochelle Mia Buchanan, Jennifer A Cadley, Lindsay Marie Colacurcio, Leanne Comerford, Danielle Marie Costa, Kelly Lynn Costello, Holly A Crowther, Carissa Emily DiCicco, Kayla Angie Dominique, Thomas A DuRivage, Caroline Mary Early, Zachary Jan Fagan, William Ryan Fazekas, Kwann Anton Geer, Angelo Giannitelli, Vincent Angelo Ginnetti, Courtney Jordan Greene, Erin Beth Hanna, Abbas Mohamed Harris;
Also, Alexis Shannon Hartman-Brown, Mikayla Dean Hartman-Brown, Monika Hlinka, Mary Katherine Jovanelly, Alexander Steven Kells, Julianna Rose Koonitsky, Lawrence Lam, Angelina Lee LaMonica, Peter Francis Lembo, Melissa Marie Lemieux, Tina Nicole Leone, Breyanna Nicole Lesperance, Elizabeth Ann Liquori, Emily May MacDaniel, Christopher Manente, Rebecca Nicole Marrero, Hannah Marie McGettigan, John Thomas Merritt, Vanessa Misurale, Sara Nicole Moore, Michele Frances Morra, Bryanna Morris, Casandra M Mott, Noureen Z Nassra, Haylee J Norton, Saira Nahomy Ordonez, Ruth Maribel Padilla, Joseph M Pellegrino, April Grace Polanco Suarez, Clarissa Polynice, Isabella Josephine Puzzo;
Also, Alyssa Savannah Rios, Madison Theresa Robotti, Isabella Katherine Romano, Olivia Faith Sage, Evelyn Santana, Yoselyn Sarceno, Chadwick Emerson Schroeder, Rachel C Scott, Mark Frederick Sennello, Elaine Nicole Stephens, Zoe Lynn Stradinger, Jasmine Sherelle Streeter, Jessica M Taliercio, Maria Isabella Terrizzi, Alexis Anastacia Trovarelli, Joshua M Vazquez, Yeymi Francisca Velasquez Alfaro, Alyssa Ann Velez, Ashley A Williams, Bryianna Davina Williams, Gabriel E Williams, Kylie Elizabeth Zack.
Grade 10 — Sarah Aktim, Chelsea Grace Alexandre, Dwight O’Conner Barnes, Juliana Marie Barone, Aleisha Christia Barr, Cassandra Marie Berg, Kaylie Marie Broadhurst, Gianee Brianna Burgos, Natalie Castillo, Hannah Marie Cologgi, Samantha Lynn Crowther, Ryan William Deak, Cameron Luis DeLeon, Vienna Alexandra DeRubis, Abigail Cecelia Feehan, Nya Dolo Gardner, Tuwari Yashawn Gentles, Dominique Sade Green, Trevon Quentin Griffin, Christopher Alan Gulish, Sarah Harrison, Justin Ricardo Herrera, Connor Peter Hikade, Ayisha Ijaz, Jaslin Johnson, Zackary Alec Korzenko, Francis Paul Lembo, Joshua Natalino Lisi, Jeremiah Lopez, Olivia Marie Lopez, Anyissa Marie Martinez, Alexander Maurice Mosley, Shanely Ortiz;
Also, Jenna Rose Petro, Jimmy Thanh Pham, Jason Michael Pickel, Queenasia Iyah Ireyonnah Pierce, Ximena Floricelda Pineda, Samantha Michele Piroh, Shawn William Prince, Brianna Acela Ramos, Talia Rose Ranocchia, Colin James Richards, Maximus Robert Rodman, Emely Nicole Rodriguez, Naomi Ariana Rodriguez, Cullen McKay Roper, Alexander Sanchez, Katie Anne Schulte, Christopher James Serreti, Syed Durraiz Ali Shah, Charles Soria, Amanda Laura Stauber, Jamie Rose Sullivan, Matthew Michael Torpey, Delanah Faith Urban, John David Vitone, Sarah Elisabeth Williams, Yariah-Lynn Kharmyl Williams, William Albert Young.
Grade 11 — Luis Alberto, Danny Alexander, Justin Alexander, Armstrong, Aaliyah Condoleezza, Sema Nur, Jack Nicholas, Serena, Philip Frederick, Sergio E, Claire R, Amanda Kathleen, Brenden Alexander, Chelsea Annellisse, Joshua Reed, Jaden Michael, Danielle Riberio, Jarrod Thomas, Grant Michael, Laura Danielle, Mia Lynn, Benjamin Fairbend, Elijah Daquan, Maysa, Emiliano Jakob, Tiffany Lauren, Samantha Marie, Fiona, Elizabeth Alexandra, Robert Patrick, Giana Marie, Jaela Nyema, Rafael Alejandro, Kaitlyn A, Emani, Olivia Rae;
Also, Erica Eliza, Ketel Jerry, Jasmin M, Christopher Leo, Felipe De Abreu, Michael Jon, Joshua, Rose Alexandra, Ly’Nette Alexia, Jayden Isaiah, Jocelyn, Alyssa, Rachel Elizabeth, Khaliah Charlize, Michael Joseph, Andre Jaivis, Richard Chairman, Jack Emmett, Brittney Marie, Kyle, Damien Graham, Umu, Eriona Ny’Shay, John Steven, Isabella Carol, Tyler William, Samantha Joan, Carly Jeanne, Ricaldo Taffari, Kyle Robert.
Grade 12 — Tyler Joseph Barnum, Ryan Batka, Samuel J Battaglia, Devon Michael Binion, Brett J Bogdwicz, Kathryn Mary Boyle, Christopher Jeovoni Branez, Gabriel J Butler, Catherine Ann Chmielewski, Naya Julia Clapp, Nicole Yingzhen Collins, Kyle A Costa, Yeimieliz Cruz, Gustave Curcio, Philip Michael DiNardo, Zhyaire Ayquan Fernandes, Lourdes Rose Figueroa;
Also, Jessica Helene Guerrucci, Damian Isaiah Hopkins, Antonio Javier Jasso, Bilonda Renathe Kalemba, Dalisa Claire Kennedy, Emily Grace Kratochwil, Molly Rose Leonard, Michael Dean Monelli, Shannon Mullings, Neil James Murdoch, Joseph M Pallock, Veronica E Perez, Clarinda Polynice, Anthony Ramos, Michelle Nicolle Rodriguez, Adam J Santiago, Cooper John Shea, Pedro Villa, Marlon A Vinza.