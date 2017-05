Bunnell High lost to Weston High, 6-1, in girls tennis on Monday.

Singles

1. Haylee Norton (B) vs. Ally DAquino 2-6 6-1 4-6

2. Monika Hlinka (B) vs. Rachel Finkel 3-6 2-6

3. Marissa Guasp (B) vs. Bevin Benson 1-6 1-6

4. Cecilia Vicens (B) vs. Rachael Buddenhagen 6-7 6-3 10-2

Doubles:

1. Saira Ordonez/ Maddy DeGregorio (B) vs. Mariel Zech/ Annika Michani 1-6 0-6

2. Nathalie Barrios/ Mikaela Puzzo (B) vs. Claire DiMarco/Nicole Herman 1-6 2-6

3. Carrie Lutian/Sara Salej (B) vs. Sammie Godwin/Noelle Mendelson 3-6 2-6

Bunnell 8-6