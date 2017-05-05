Stratford High School announces third quarter honor roll

The following students were named to the third quarter honor roll at Stratford High School.
First honors
Grade 12 — Maher Lotfi Alsakkaf, Kimberly Pamela Alvarez, Connor L Anderson, Benjamin F Andrade, Ndidi Hannah Anekwe, Connor William Anstis, Mackenzie Bakos, Britney Noelle Boursiquot, Brianna Sophia Braham, Amelia Ann Brennan, Shawn Lee Chambers, Danielle Jeanne Cisero, Tatiana Ahly Collet, Jeremy Andrei Gacuan Corpuz, Angela Maria Cortazar, James N Dotterman, John M Dotterman, Maia Quinn Dufane, Erik Flores, Dante’ Joseph Francis, Samantha Rose Gangemi, Geovanni Nakini Garrison, Ryan T Gerrity;
Also, Zachary Steven Gottlieb, Liam Patrick Hannon, Brooke Emily Haschak, Caitlin Hoey, Jessica R Homburg, Nicolena M Kapitan, Roula Kouvatas, Emma L Lacourciere, Jean-Paul Lieu, Hannah Shizue Lindsey, Daija Lockley, Caroline Michelle Londa, Leanne Mae Lubas, Nadine Quinn Mahoney, Rebecca M McMahon, Tiffany Lynn Mendenhall, Daniel Adrian Mitchell, Allysa Domenica Noccioli, Jenna Marie Noccioli, Tiffany K Owen, Nathalie Esther Pacheco, Amanda Lee Pale, Megan Elizabeth Pale, Angeleen Christine Hernandez Pingol, Olivia Rose Plavcan, Terry John Ramalho, Brandon Joseph Rashan, Anginette Thalia Repollet;
Also, Meghan A Reynolds, Samantha Rose Rivera, Vanessa Alicia Rivera, Victoria Rodriguez, Alexis Jenell Rosado, Vanessa N Russo, Molly Rivers Ryan, Janessa Ann Saez, Andrea Chantelle Sandoval, Daniel Joseph Schaefer, Katie Theresa Schneider, Jeffrey R Sharnick, Seira I Siriwardene, Kyla E’grace Soares, Khalil Bolaji Sokunle, Lucia Solis, Zane Michael Joziah St Juste, Tyler Verissimo, Liliana Villacorta, Marguerite Mary Walsh, Kaya C Wells, Brady Robert Young, Hannah Elise Zurlo.
Grade 11 — Mohamad Aljleilati, Taysean Bey Allah, Juan Jose Alvarez Librado, Michael Chernak August, Caitlin Nicole Bacon, Dakota Marie Benson, Robert Joseph Bloxsom, Taylor Nicole Brady, Ryan Anthony Carrano, Sean Brian Carroll, Jake Alfred Chittem, Abigail Watkins Colwell, Ryan Cooper, Emma Cranston, Jeremiah David Domschine, Brendan Sander Duffy, Mikhaila Renee Eller, Ivan Arturo Espinal, Alexandra Flathers, Amanda Sue Gallagher, Emily P Goddard, Amanda S Haydu, Ameira Samary Hernandez, Gardison Jean, Zachary Bennett Kenney, Jordan Thomas Kinder, Eric Edward Mackowski, Christian Alexander Medina;
Also, Shannon F Meisel, Stephany Raquel Morales, Lauren Elizabeth Nadzam, Charles Joseph Netter, William Linus Nickel, Sofia Beatriz Paredes, Kristi Alexis Pena, Marley Cathryn Peterson, Madge Philippe, Jenique RoseMarie Richards, Alicja Maria Rog, Clarissa Hanna Rotonto, Gavin Anthony Scofield, Emily Lynn Shaw, Hannah Lynn Shimura, Aoife Grace Smith, Cassiah Story, Danny Vega, Daniel J Vilarinho, Andrew J Visnicky, Joseph Stanley Wierzbicki, Yasmin Zieneddin.
Grade 10 — Luis Joseph Alves, Christopher Edward Anstis, Allison Isabelle Boursiquot, Samuel Branyan, Jackson Lawrence Buchanan, Samantha Elizabeth Carbone, Alexa Crea, My Hoang Duong, Matthew James Fasanella, Evan James Fernandes, Bryce Forte, Nathan William George, Charlotte Rose Gilbert, Isiaha Jason Gonzalez, Giovanni Emamuel Gramajo, Nhut Anh Hoang, Gabrielle Celestine Jacob, Ariel Jones, Abigail Elizabeth Joy, Timothy Isaiah Laing, Tristan Alexander Lariccia, Kelly Kassandra Londa, Walter Luciano, Kathryn Tatiana Martinez, Brooks Hannah Matthews, Jennifer Stephanie Melo, Vanessa Merced, Mariana Damar Mestizo;
Also, Rodin Azael Montufar-Rosales, David Keegan Nalezynski, Iryna Oliinyk, Caeley Rose Ott, Chloe Pappas, Madyson E Perley, Diamond Lauren Pesante, Matthew Vinton Pond, Faye Elizabeth Rooney, Kayla Theresa Simon, Evan Alonso Solis, Shea Kathleen Tyler, Melissa Lynn Uhrynowski, Kayla Ameila Wilson, Melissa Lodge Wilson, Nazia Eliah Winston, Cheree Marie Wright, Jenna Alyssa Zabaneh.
Grade 9 — Tiffany Freduah Agyemang Okrah, Bolen Alfreh, Trinity Christine Anderson, Chidima Rita Anekwe, Benjamin David Barg, Osvaldo Barragan, Nallely Dianet Barrios, Abner Barbosa Rodrigues Barros, Teodona Lambrina Bode, Matthew Ryan Brander, Logan Kristoffer Brown, Justin Tyler Canzoneri, Joshua Elliot Darlucio, Nataly Elizabeth DeLeon, Bella Sera DeLorenzo, Niko John Dickervitz, Paul Leander Duncanson, Valerie Kamyla Duque, Larry Gerrod Ferguson, Maria Dasilva Fernandes, Caitlin E Ferrari, Katherine Keenan Fontan;
Also, Trevor Michael Forizs, Kelly Amanda Goddard, Aariana Elaine Hamilton, Jenna Elizabeth Hannan, Brady Michael Havee, Melannie Hernandez, Matthew Hines, Christy Edven Jean, Malcolm James Kinder, Matthew Frantz Lamour, Sean Christopher Latham, Ethan James Lazaro, Ruhuan Liao, Skyler Rose Lubas, Carlos Emmanuel Maldonado, Allison Cecilia Marroquin, Natasha Bella Mas, Damian Artur Miskow, George Nesterov, Rachel Ann Newall, Claire T Noccioli, Nicholas Nunez, Matthew Thomas O’Malley, Camila Lucia Paredes;
Also, Leonardo P Pavon, Claudia Alexandra Polanco, Michelle Polanco, Ava Jean Reilly, Ryan Thomas Riccio, Elizabeth SandraLynn Richards, Christopher Jonathan Russell, Christopher Scott Shular, Gwendelyn Sarah Sokolovic, Sophia Marie Starkey, Dominick George Summa, Gleniece Jada Thompson, Sheon Janeille White, Ci’ani Wright.
Second honors
Grade 12 — Kirsten Nicole Adams, Tia L Anderson, Amanda Lynn Bedat, Ross Bodington, Shaiann Bridges Potts, Christian Camargo, Ashley Mary Carcamo-Martinez, Zanab Aamir Chaudhary, Sands Eli Cleary, Jerashany Nicole Cosme-Diaz, Brandon Ryan Crawford, Kathryn Ann Cullen, Jessica Nichole Daniels, Raphaela Ribeiro Dantas, Bexhet Dovolani, Stephen R Duncanson, Mackenzie Rose Dunn, Daniel Duque, Justin M Gendron, Matthew T Gerrity, Ian Jay Gold, Charlotte Haas, Rory John Hannon, Kimo Hensley, Paige Alexis Hoydick;
Also, Steven R Koripsky, Kelsey Elizabeth Lepesko, Carley Lubas, Emily Ann Luciano, Peter To Luong, Jo’Kel Danae Newton, Adetayo Olatinwo, Maryana Lynn Ramirez, Nicole Michelle Richards, Ashley Natasha Rodriguez, Carlos Leroy Rosa, Sabrina Rose Saad, Raghad Serri, Nathaniel Z Shields, Daire Michael Smith, Aliyah Chantel Soto, Steven Joseph Surmaczewicz, Colin Lloyd Townsend, Moise Wa Tshitenge Tshitenge, Franklin Albert Vasquez, Robert Bernard Vena, Luke Aaron Webb, Emily Kumari Wilson, Michael Raphael Yacik.
Grade 11 — Lourie Alcide, Fawaz Aljleilati, Marah Aljleilati, Heather Colleen Bacon, Tyler Cree Bailey, Jada Nicole Bryan, Marissa K Cantiello, Madison Nancylee Carrillo, Shyla Monet Caserta, Maxwell Thomas Coleman, Rory Cooper, Daniel Patrick Cox, Skyler Joseph Crabtree, Payton Virginia Damato, Laura Daniel, Anthony Terrell Davis, Scott W Detuzzi, Belita Fernades Dos Santos, Kevan Christopher Duffy, Ryan Patrick Duffy, Elise J Dunning;
Also, Marla Dorothy Fetcho, Zachary Flores, Cassandra Leigh Gilbert, Ariana Cheyenne Granado, Naishia Renee Gray, Tyler David Heffern, Molly Rose Hines, Louice-Guerlyn Jean, Dahmone Ervia Joseph, Angel Esteban Juarez, Brianna Nicole Lapia, Caitlin Abbey Lemar, Barry Dean Libowitz, Phoebe Bernice Lindsey, Michael R Little, Brianna M Lora, Alexis Victoria Mackbach, Gillian Renae Mariconda, Raymond McIlhoney, Emily Ann Mucherino;
Also, Matthew N Murray, Julianna Elina Nunez, Victoria Owusu-Afriyie, Kara Michele Pepper, Chloe Anne Plavcan, Kaitlyn Marie Priestley-O’Brien, Damian Quinones, Brandon Soze Ramirez, Bryana Kameron Rivera, Emma Kathryn Sakowicz, Ayna Saparova, Connor Nicholas Schuessler, Jalon D Scudder, Zachary James Shaham, Emily June Sosik, David Tran, Dream Alore Marie Whitaker.
Grade 10 — Ashley Alicea, Emely Guerrero Baez, Christiana Jessica Carrillo, Anthony Edward Castro, Skyla Jewelz Cedeno, Catelyn Alana Clark, Edgar Cortes, Ahmad Tariq Eller, Zachary Fedak, Karli Elizabeth Flores, Ashley Yanelly Gramajo, Eyliana Marie Hernandez, Brett Charles Hill, Bao-Van Huong, Megan Rose Kozlowski, Dylan Kravitz, Jeneva Larose, Saraya Theresa Lewis, Emily Rose Macisco, Jaysen Anthony Madera, Julia Kathleen Mahoney, Justin Masi;
Also, Stacy Caroline Medina, Rachel Laura Meglio, David Enrique Mejia Munoz, Charles Nguyen, Kaylee Jae Oestreich, Amelia Elizabeth Overby, Julian Michael Pilla, John David Purdy, Patricia Marilynn Rotonto, Rachel Ruth Sajaw, Braydon Lundquist Seaburg, BobbieJune Mary Singer, Sanoma K Smart, Quintan D Staton, Niyah Breanne Thomas, Kevon Najee Turner, Nnenna Faith Ugenyi, Grecia Denys Villavicensio, Ryan James Wechter.
Grade 9 — Matthew Terrence Antrum, Adrian Arias, Joseph Edward August, Aidan Vincenzo Brennan, Kierra Elise Campfield, Christian Campis, Vanessa Elizabeth Carvajal, Mariel Esperanza Castillo Diaz, Heydi Jhaneysi Chacha, Larabe Aamir Chaudhary, Aiyana Nicole Collazo, Lauren Cullen, Da’Shawn Nasir Ellis, David Ernesto Gonzalez-Guzman, Nicholas Daniel Granja, Angela Denise Grindrod, Christian Haas, Elijah Xavier Henry;
Also, Paola Giovanie Jeudy, Helen Fern LeFever, Christina Marcellus, Alejandro M McCormick, Brendan John McMahon, Eugene O Nagy, Randall Price Nightingale, Josephine Marie Ortega, Ethan Scott Pernek, Tylise Marie Powell, Thessy Carla Rene, Giovana Martinez Ribeiro, Candice Julia Ryder, Anthony J Salerno, Julissa Jahania Santos Sarmiento, Saparmyrat Saparov, Kyla Shai Smith, Jose Antonio Torres, Mikaella Elizabeth Torres, Mia Ann Totten, Bruno Gabriel Volonte, Debbie Margaret Yerinides.