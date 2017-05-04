Flood Middle School lists third quarter honor students

The following students were named to the third quarter honor roll at Flood Middle School:
First honors
Grade 7 — Brittany Chiamaka Alina, Christian Chidubem Alina, Jose L Almonte, Alexis J Aquilino, Cassie Faith Auten, Arooj Babar, Maria L Batsu, Rexhep Begolli, Amiya Danielle Bennett, Alex Gaston Bourisquot, Janiya Nelice Brookins-DePina, Grace Ann Browne, Ymanni Canales, Natalie Caraballo, Drew H Cardarelli, Bella Marie Carlozzi, Nora Ann Carroll, Patrick Wojciech Chudecki, Giavanna M Costanzo, Kalonji Malik Cowan, Aidan Michael Cruz, Yovanna Christina Cruz, Emily P Csuka, Stephanie Ruth Cunningham, Adriana Marie DeBernardo;
Also, Savannah N DiNuzzo, Mia I DiPronio, Lea Unique Donofrio, Alma Dovolani, Abby L Duff, Hailey Olivia Dunn, Natalie E Farrell, Meghan A Fenton, Jhon Kelly Fernandez Colon, Jacob Matthew Gomez, Fiona M Greaves, Tiana Shanice Gregg, Aidan Philip Grise, Michael J Guasp, Sarah Guerrier, Farah S Hamada, Caitlyn L Haray, Rylee Rain Henault, Jonathan W Hylton;
Also, Ashley F lvanko, Hayley J lvanko, Karlss Lovesky Joseph, Kaithlyn A Joseph,Yasmine Kamel, Grace Elizabeth Kascak, Ryan P Kingston,Zinnia R Kling, Kyra Elizabeth Ligas, Nolan L Liscinsky, Daniel R Lombard, Rebecca A Lothson, Jordyn K Mariano, Sean A McGettigan, Luke T Mclaughlin, Ryan M Mclaughlin, Brendan Francis McNamee, Daisha M Morehouse, Rane Erin Morrissey, Rayhan T Negedu, Joshua W Newall, Masengo P Nkuill, Vanessa K Otero, Frank J Ramos, Yanneli Aidah Rodas, Taylor R Rosa, Brayden Armando Rosales, Leilani Cora Sealey;
Also, Nikhil Shankar, Tanner M Shea, Justin A Siegel, Emily Skiba, Sophia R Solemene, Adam Sowinski, Tyler Sean Stanziale, Flynn J Toledo, Mariana Rose Trovarelli, Anthony M Valerian, Amanda Rose Weinbaum, Daniel J Weyhrauch, Kevinah V Wright.
Grade 8 — Danielle C Ahem, Julianna M Alcantara, Daimler Krishjanis Aleksjuks, Keeyon Jaden Asante, Ashlie Jaylene Bailey, Frank Thomas Ballaro, Grace Isabel Beddington, Laurie Annabel Bernard, Luke Edward Blashke, Samuel Aaron Boyd, Jacquelyn Marie Brown, Mi Cai, Juiliet Lynn Capeles, Angelina Sophia Cevallos, Briana Amaya Checo, Jade Claxton, Kevin Enrique Collazo, Alicia Cook, Haily N Cunliffe, Ethan Garrett David, Madison Elizabeth Derubis;
Also, Pierre Duvert, Gabriella Marie Elcsics, Dennis N Elrod, Armand Fabrizi, Vincenzo J Fabrizi, Liliana Reina Flores, Elizabeth Patsy Frankel, Cristina Garcia-Sanchez, Aditya Sreenivas Gowd, Michael Dean Gramse, Jonathan M Gulish, Alyssa Marie Hall, Karima Mohamed Hamada, Shadi Samir Hamada, Miranda Hamada, Eben Burgess Hikade, Jamie Aaliyah Hopkins, Huy Huang, Alexa lassogna, Jessiemae Caneo lquina, Bryan Jean;
Also, Andres Jimenez, Layla Khattak, Sarah Khouja, Monika Kmiecik, Nicholas Andrew Kochiss, Ethan Louis Kudysch, Sean Michael LeClerc, Vinicius Gabriel Machado, Kaitlyn Marie Madigan, Gianna Amaya Marolo, Ganine Marie Marottolo, Carolina Nicole Martinez, Lindsey Melanie Martinez,Theodore James Frank T Miles, Megan Angela Montalvo, Kayla Morel, Colleen P Mullane, Brendan Patrick Murphy, Dylan Soares Nogueira, Kyle Lazaro Nogueira;
Also, Mia Bella Noisette, Donny lsrrael Paguay, Brianna Marie Parzyck, Amaya Marie Pemberton, Bianca Andrade Plachi, Kristen Paige Plastini, Adithya Prabakaran, Morgan E Reilly, Alexis Emmanuel Reyes,Tatyanna Nicole Reyes, Kylie Rich, Alexandra R Richo, Isabella Rivera, Samantha Lynn Schulte, Reece Seperack, Toyi Hendrick Shimizu Ruffner, Stephanie Lynne Sierer, Amandine Brielle Sime, Emma L Solomon, Jeremiah Machi Stallworth, Ryan Coy Stansberry, Emma Marie Stauber, Britney K Szarmach, Annina Sophia Torcaso, Joseph Junior Velez, Bruno Viera, Nikolaos Sofronios Vlahos, Michelle Trinh Vo, Erica Makafui Yirenkyi, Madison E Zurlo.
Second honors
Grade 7 — Natalia E Alstrup, Emanuel Sergio Palmeira Barbosa, Amyra Paris Bernadel, Shanice Bernard, Giuliana Bisogno, Mikayla Jade Bonilla, Sarah Rose Brideau, Elie Loru-Charma Rachel Cadeau, Shanel Maria Carrasquillo, Cody B Carruthers, Georgianna M Coletsos, Jeremy Laverne Conder, Nicholas P DeManche,Jacob Dzienis, Valeria Del Carmen Erazo, Ashley Abi Fernandez Natalia Flores, David R Fredericks, James Darren Galpin;
Also, Joseph J Gariepy, Gianna R Gerardi, Jesse James Gillespy, Jessica M Goduto, Mariana Tara Gonzalez, Maurice Frankson St Aubyn Grey, Abdul Hameed Harris,Aferdita Hasani, Claire Nandini Havey, Rebecca Lynn llioff,Jake C Kalson, Joseph L Kling, Maria Joy Lisi, Saige Macintosh, Briana Marie Medina, Natalie Grace Miguel, Mathew S Mirowski, Kate L Moss;
Also, AbigailI Murphy, Grace Ann Marie N’Dabian, Benjamin A Negron, Abigail Happy Nelson, Jakub Olechno, Ymoni Ortiz, Sophia B Paternoster, Isaiah Brooks Howard Phillips, Mathew Adrian Pinder, Kelsey Ponce, Genessa Printemps, Briana Ruby Quintana, Alyssa M Ranocchia, Karina Maylene Rivera, Julian Alexander Rivera-Guaita, Jhaleel A-Moz Roberts;
Also, Rose M Rodrigues, Sebastian Rodriguez, Adrianna Elise Romero, Justin lsias Romero, Joshua W Santos, Aakarsh S Sriram, Spenser Riley Tote, Angel Ventura Castillo, Leann A Vezina, Mitchell P Vieira, Paris I Watson, Quinn Makayla Weir, Alyssa Andrace Williams.
Grade 8 — Tamir J Adams, Alixandria I Agathos, Erhan Semih Akyuz, William Alcoser, Paul Ryan Alesevich, Mariah Lauryn Allen, Victor Emilio Alvarez, Ana Rute Souza Amarel, Alexis Rae Backert, Kaheem Nathanael Barrett, Lily Grace Batista, Dylan Andrew Bauer, Lacie Rose Beck Jaiyon Eugene Booker, Quinton Robert Budnick, Brianna Lynn Carroll, Daniel A Chaglin, Brian Cruz Alexander, Cullen Bryce Damon, Dakota Mackenzie Damon, Kelly R DaSilva;
Also, Victoria J Delgado, Mia Lauren DeMezzo, Hailee Michelle DeSalle, Samuel Nicholas Donovan, Tamara Exile, Jennifer Fajardo, Jenna Ann Garcia, Toni Brianna Greene, Matthew Alan Guzzi, William Heiden, William H Huntting, Mekaylia Krystal lngram, Beverly Jeanty, Alyssa Lianna Joseph, Korin Dorothy Justinius, Daniel Lapinski, Israel Lebron, Hannah R Lewis, Brian Scott Lupo, Rosanna Asmin Martinez, Madison Love Matias, McKayla Luv Matias;
Also, Yamani Michelle McCollough, Morgan Elizabeth McCreary, Mathew Emmanuel Morales, Brenna Marie Morin, John Lucas Nawrocki, Jamil Negedu, Brianna Nguyen, Mario A Oliva, Stephen Atlas Ordner, Kristina Grace Palucci,Constantino Pellegrino, Mikaelia Dijonae Reid, Brandon Lance Rivera, Kayla Rivera, Amaya Rae-Aiise Robles, Justin Russo, Ceezar Cadette Samson, Jalynette Sanchez, Vincent Joseph Santorelli, Jason Santos;
Also, Makayla Rose Vaughn Schmidt, Rabiya Sultan Senel, Hunter Alexander Stirna, Allex Lloyd Symister, Elijah James Thomas, Verany Lucia Valdez Leonardo, Cailyn E Valentine, Dylan N Vancho, Melanie Michelle Vazquez, Kyle David Velez, Amanda Kaitlyn Wallace, Kwami Dei’Von Bruce Williams, Marcus LeRoy Winer.